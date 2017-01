Aí está o plano para o Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou hoje que o 'Brexit' vai implicar que o Reino Unido abandone o mercado único europeu, porque Londres quer restringir a entrada no país de imigrantes provenientes da União Europeia (UE).

"O que proponho não pode implicar pertencer ao mercado único", disse May, precisando que tal impediria o governo britânico de negociar acordos comerciais bilaterais.

A primeira-ministra assegurou por outro lado que vai tentar negociar um acordo comercial com a UE "o mais alargado possível".

Num discurso consagrado ao 'Brexit' pronunciado em Londres, May afirmou que quer concluir o acordo de saída da UE no prazo de dois anos, mas que a sua aplicação "será faseada".

O discurso de Theresa May era muito aguardado porque se esperava que tornasse mais claras algumas linhas de negociação de Londres no processo de saída da UE.

Em outubro, a primeira-ministra já tinha manifestado a determinação em retomar o controlo da política de imigração, incluindo dos cidadãos europeus, e acabar com a soberania do Tribunal Europeu de Justiça.

Direitos dos europeus residentes no Reino Unido estão garantidos

A primeira-ministra britânica, Theresa May, assegurou hoje que apesar de ser objetivo do 'Brexit' restringir a imigração de europeus para o Reino Unido, vai garantir os direitos dos cidadãos europeus a residir no país o mais rapidamente possível.

No entanto, também mostrou interesse em manter, tanto quanto possível, o acesso dos bens e serviços britânicos ao mercado único, deixando alguma indefinição sobre qual dos interesses iria predominar.