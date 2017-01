Portugal é o 12º país mais tolerante, evoluído e amigo do ambiente

Donald Trump é eleito Presidente dos Estados Unidos no mesmo ano em que o referendo britânico decide a saída da União Europeia e as forças políticas extremadas ganham força em território europeu.

No mundo de hoje, em que a tolerância já nem sempre é tida como valor prioritário, ainda há muitos bons exemplos a seguir. O site Move Hub, especialista em informações para quem pensa em mudar de país, criou uma lista para quem se quer mudar para as nações mais liberais de 2017.

Esta lista internacional tem por base os dados de três estudos distintos, feitos em 2016: o Índice de Progresso Social (que mede dezenas de categorias como a tolerância religiosa e à comunidade LGBT, o preço das casas, a liberdade de imprensa ou o acesso à educação), o Índice de performance ambiental (que se foca nos fatores de economia ambiental e poluição do ar) e o Relatório referente às diferenças de género do Fórum Mundial de Economia (que compara os níveis de paridade de género ao nível da educação e do emprego dos vários países).

Na lista da Move Hub, os países da Escandinávia dominam o TOP 10 dos mais socialmente liberais e tolerantes e os valores mais preocupantes deste indicador estão em África e no Médio Oriente.

Uma das curiosidade é o facto de a Namíbia, por exemplo, que é um país com dificuldades económicas claras, com fortes índices de desemprego e cuja maioria da população vive abaixo do limiar da pobreza, conseguiu ser o lugar número 25 deste top, uma vez que garante aos seus habitantes mais direitos do que outras nações com o mesmo PIB per capita. Apesar de, à luz dos resultados do Brexit, a décima posição do Reino Unido poder surpreender, a verdade é que o país tem ótimas classificações nos rankings de direitos humanos e pessoais, de segurança, de tolerância e de inclusão. Por fim, importa referir que há países que não são abrangidos por esta lista - como a Líbia, a Síria, o Iraque, a Zâmbia, o Congo, o Sudão, Cuba, etc. - porque não havia dados disponíveis sobre eles.

A Islândia, classificada como o país mais tolerante, evoluído e amigo do ambiente, é um país pequeno, com 330 000 habitantes, conhecido pela sua população modesta mas com os menores níveis de diferenças de género (no que toca a salários) do mundo, e o mais próximo de chegar à igualdade. Além disso é conhecido por ser amigos do ambiente: tem níveis muito baixos de poluição e quase 85% da energia produzida é tem origem em recursos renováveis.

O nosso país, embora economicamente pouco exemplar, não se deu nada mal e ficou no número 12 da lista, a meio do top 25. Temos uma qualidade ambiental relativamente boa, e bons níveis de tolerância e acesso à educação do que muitos outros com o mesmo PIB per capita.

O último lugar da tabela é dominado pelo Iémen. Um país em guerra civil, que as Nações Unidas estimam que tenha 370 000 crianças em risco de morrer à fome e mais de dois milhões que não vão à escola por causa da guerra.

Os 15 países mais tolerantes, evoluídos e amigos do ambiente

1. Islândia

2. Finlândia

3. Suécia

4. Noruega

5. Nova Zelândia

6. Eslovénia

7. Suíça

8. Dinamarca

9. Irlanda

10. Reino Unido

11. Canadá

12. Portugal

13. Alemanha

14. Letónia

15. Austrália

Os 15 países menos tolerantes, evoluídos e amigos do ambiente

117. Iémen

116. Mali

115. Irão

114. Paquistão

113. Chade

112. Egito

111. Arábia Saudita

110. Líbano

109. Suazilândia

108. Etiópia

107. Nepal

106. Angola

105. Bangladesh

104. Kuwait

103. Libéria