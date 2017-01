A Internet pôs-se à procura de Sasha Obama mas não há mistério nenhum

No seu discurso de despedida, terça-feira à noite, em Chicago, Barack Obama referiu o orgulho nas suas filhas, Malia e Sasha.

"Malia", disse Obama, dirigindo-se à filha mais velha, "e Sasha, sob as cirscunstâncias mais estranhas, vocês tornaram-se duas jovens mulheres extraordinárias. "São inteligentes e são lindas mas, mais importante, são gentis e atenciosas e cheias de paixão. E carregaram com tanta facilidade o fardo de anos no centro das atenções".

"De tudo o que fiz na vida, tenho o maior orgulho em ser vosso pai", concluiu o ainda Presidente dos Estados Unidos.

Mas enquanto a primeira-dama, Michelle, punha o braço em volta de Malia, o Twitter virava as atenções para a mais nova. Ou melhor, para a sua ausência, com a hashtag #whereissasha.

A explicação, no entanto, é simples e foi dada pela própria Casa Branca: Sasha estava a preparar-se para um exame marcado para esta quarta-feira de manhã.