8 discursos memoráveis de 8 anos de Obama

Pete Souza / The White House

Yes, we can. O discurso da vitória em novembro de 2008, perante milhares de pessoas em Chicago

Em 2009, na aceitação do Prémio Nobel da Paz

Em 2009, no Cairo, a anunciar uma nova fase na relação com o Islão

O discurso emocionado em 2012 depois do massacre numa escola primária de Newtown, em que morreram 20 crianças

Obama ignorou o protocolo e cantou Amazing Grace na cerimónia de homenagem às vítimas do tiroteio numa igreja de Charleston, Carolina do Sul, em 2015

Em março de 2015, em Selma, cidade-símbolo da luta pelos direitos cívicos na América

O discurso em Havana, em 2016, na primeira visita de um presidente dos EUA a Cuba em quase 90 anos

Em 2016, na convenção democrata, o discurso de apoio à candidata presidencial Hillary Clinton

