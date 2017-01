Spotify oferece emprego a Barack Obama

Um diálogo relatado no Instagram pela escritora e mulher de um ex-embaixador sueco, em que Barack Obama brincava com o sucesso da sua playlist no Spotify, deu o mote para o convite: Natalia Brzezinski conta que num jantar que Obama ofereceu na semana passada aos embaixadores americanos, o Presidente afirmou que tinha adorado visitar Estocolmo e que tencionava lá voltar em breve. A mulher do antigo embaixador Mark Brzezinski lembrou, então que o evento Symposium Stockholm, de que é CEO e que se propõe reunir as mentes mais criativas no mundo na capital sueca, culminando no fórum Brilliant Minds, seria a "oportunidade perfeita". Obama terá respondido que lhe enviasse informação sobre o evento, co-fundado pelo também co-fundador do serviço de streaming de música Spotify, Daniel Ek. Precisamente por isso, o ainda inquilino da Casa Branca concluiu, bem-humorado: "Ainda estou à espera do meu emprego no Spotifty... Porque sei que todos adoraram a minha playlist".

Foi o que bastou. Na segunda-feira, Daniel Ek fazia o convite no Facebook, para o cargo de "Presidente das Playlists":

Na descrição da função, o Spotify explica que se trata de supervisionar as escolhas musicais e as equipas responsáveis pelas playlists em todo o mundo... Os "candidatos" terão de ter "oito anos de experiência a dirigir uma nação altamente considerada", estar à vontade com o Spotify e ter experiência na programação de playlists "a nível federal", desde "uma eclética playlist de verão até uma comemorativa "Acabei de encontrar a minha certidão de nascimento". Conseguir "falar apaixonadamente" sobre playlists em conferências de imprensa, com a ressalva de procurarem "um dos melhores oradores de todos os tempos" é outro dos requisitos.

Enquanto Barack Obama não se candidata à vaga feita à medida, é seguir por aqui para as suas playlists no Spotify.