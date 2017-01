Celebridades e crianças despedem-se de Obama em vídeo emotivo

Estrelas de vários quadrantes, ativistas e crianças recordam os momentos mais memoráveis da presidência de Barack Obama

Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Ellen DeGeneres, Jerry Seinfield, John Legend, Kerry Washington e Samuel L Jackson são apenas algumas das várias personalidades públicas que recordam os seus momentos mais marcantes com o Presidente, no vídeo de cinco minutos que a Casa Branca partilhou para assinalar o final da presidência de Barack Obama.

"Nunca tinha chorado por um resultado eleitoral". O comentário do cantor John Legend resume o tom emotivo do vídeo.

O ator Leonardo DiCaprio menciona o momento "inspirador" em que, nas Nações Unidas, Obama se referiu às alterações climáticas como o assunto mais importante "não só para esta geração como também para as futuras".

A dança com o Presidente no seu aniversário foi é pela apresentadora Ellen DeGeneres, enquanto a atriz Kerry Washington salienta que a presidência de Obama fez as pessoas sentirem que faziam parte da Casa Branca.

Cuba é o tópico escolhido por Tom Hanks e o Obamacare é destacado por Samuel L Jackson.