Vídeo mostra momentos de pânico na pista do aeroporto de Fort Lauderdale após tiroteio

As imagens transmitidas pelas televisões mostram pessoas a fugir do local, enquanto outras se refugiavam em diversas zonas do complexo ou escapam para o exterior.

A polícia foi alertada às 12:55 (17:55 em Lisboa) para um tiroteio neste aeroporto no sudeste dos Estados Unidos, conhecido como um local de trânsito para turistas inscritos em cruzeiros, ou em viagem para as Caraíbas. O incidente ocorreu no Terminal 2 da recolha de barragens, referiram os serviços de informação do aeroporto.

O gabinete do xerife de Broward County confirmou num 'tweet' um total de cinco mortos e oito feridos. A responsável municipal Barbara Sharief disse ainda tratar-se de um atirador isolado que foi detido. Os motivos do ataque ainda não são conhecidos.

"Era um atirador solitário. Até ao momento não existem provas de que estivesse a atuar com mais alguém. Está detido, de momento estamos a investigar sobre uma situação de crime ativo que envolveu o Terminal 2", adiantou Sharief em declarações à CNN.

Arma vinha na bagagem

De acordo com a cadeia de televisão americana CNN, o atirador levava a arma utilizada no tiroteio na sua bagagem e vinha num voo proveniente do Canadá. Terá sido já no aeroporto de Fort Lauderdale, na zona de recolha de bagagem, que retirou a arma do saco e começou a disparar, sem fazer qualquer tipo de comentários e aparentemente de forma aleatória.

Nos aeroportos dos Estados Unidos da América é permitido efetuar o transporte de armas desde que este seja comunicado no momento do check-in.

As autoridades identificaram o atirador como sendo Esteban Santiago, de 26 anos, natural de Nova Jérsia. O suspeito, teria em sua posse uma identificação militar.

De acordo com as recentes informações divulgadas pelo xerife Steve Israel, o atirador será um "extremista violento" e que segue vários grupos terroristas nas redes sociais, mas as autoridades encarregues pela investigação não creem que exista uma ligação direta entre Santiago e os grupos, mas que este se trata de "um simpatizante" à procura de "atenção".