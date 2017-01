Canábis nas boas-vindas a Trump

A DCMJ – organização de ativistas que defende a legalização da canábis – vai distribuir 4200 charros no dia em que Trump toma posse, a 20 de janeiro, e pede às pessoas para os acenderem aos 4 minutos e 20 segundos do discurso de Trump. O objetivo é fazer com que Trump legalize a planta a nível federal.

Vinte um estados norte-americanos já aprovaram canábis para uso medicinal e oito legalizaram o seu consumo recriativo, mas a lei federal ainda proíbe a utilização da planta nas duas vertentes. Na capital, Washington DC, a iniciativa 71 legalizou a posse de pequenas quantidades em 2015, mas com certas restrições. Enquanto que nos estados onde a planta é legal é permitido o seu consumo, cultivo e oferta, em DC a compra e venda não é possível. O grupo, com sede em Washington (o Estado de Washington e não a cidade de Washington DC), defende na sua página online "direitos iguais para os consumidores de canabis em DC, para os produtores e as suas famílias".

A DCMJ está particularmente preocupada com a escolha de Trump para procurador-geral – o senador do Alabama, Jeff Sessions, é contra a legalização da canábis no país.

Os ativistas convidam os cidadãos a juntarem-se no dia 20, pelas 8 horas, no lado oeste de Duport Circle, Washington DC, para tomar café ou chá e pelas 10 horas descerem até ao National Mall, um parque que agrega dois espaços verdes e a área entre o Memorial de Lincoln e o Capitólio dos EUA. Pelo caminho os ativistas irão entregar os cigarros de canábis.

Para preparar as cerimónias de tomada de posse, a Casa Branca encarrega um comité de assinalar que terrenos da cidade vão ser usados e que, consequentemente, passam a ser considerados território federal. Os manifestantes terão de ter em consideração quais são os terrenos federais, uma vez que aí se pode ser detido fumar marijuana.