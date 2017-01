Ética gera o primeiro confronto entre Trump e o partido republicano

Logo no primeiro dia de funções do 115º congresso dos EUA, republicanos e a Casa Bramca mostraram tudo menos sintonia. O partido republicano na Câmara dos Representantes aprovou, sem consultar os líderes do grupo parlamentar, uma emenda que retira poder e a independência à comissão de Ética, um orgão independente responsável por investigar os legisladores. A proposta, apresentada pelo congressista republicano Bob Goodlatte, sem notificar o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, nem o novo presidente Donald Trump, transforma este órgão apartidário e independente num serviço dependente do comité de Ética da Câmara de Representantes – que, como todos os comités, é composto por congressistas numa base proporcional aos votos.

A proposta altera o nome do organismo para Gabinete de Revisão de Queixas do Congresso, assim como muda as regras do seu funcionamento. Os investigadores deixam de poder atuar com base em denúncias anónimas e serão obrigados a manter as acusações sigilosas. Além disso, deixarão de ter competência para encaminhar os inquéritos para as autoridades competentes: para que os casos sejam reportados à polícia ou aos tribunais, será obrigatório um voto dos membros do comité da Câmara de Representantes.

A aprovação desta emenda provocou um confronto entre os republicanos e Trump. O novo presidente eleito escreveu, no Twitter, que lamenta que o seu partido não tenha outras prioridades, como a reforma fiscal ou a da saúde e considera injusta a proposta. A mudança também não tem o apoio de Paul Ryan, mas ainda assim foi aprovada.

O Partido Democrata criou a comissão de ética em 2008, após uma série de escândalos de corrupção em que três legisladores acabaram por ser presos. A comissão trabalhava com sua própria equipa de investigadores que, a partir de denúncias de cidadãos ou relatórios de jornalistas, podiam procurar documentos, realizar entrevistas confidenciais e publicar os resultados.

"Obviamente, a ética é a primeira vítima do novo Congresso republicano", disse Nancy Pelosi, congressista que criou o organismo. Nas eleições de novembro nos Estados Unidos, não só Donald Trump ganhou a presidência, como o Partido Republicano conseguiu uma sólida maioria em ambas as câmaras, o Senado e a Câmara dos Representantes.

O promotor da iniciativa, Robert W. Goodlatte, presidente do Comité Jurídico da Câmara dos Representantes, argumentou que as modificações não vão obstruir o trabalho do gabinete. "Além disso, melhora os direitos processuais das pessoas sob investigação e testemunhas chamadas a depor", declarou o mesmo.

Esta terça feira a 115ª legislatura do Congresso entrou em funções após as eleições de novembro, a qual tem intenção de revogar algumas das reformas de Barack Obama na saúde e na regulamentação ambiental e adoptar uma agenda mais conservadora.