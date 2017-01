Este é o principal suspeito do atentado em discoteca de Istambul

O suspeito do ataque em Istambul continua em fuga. Surgem agora novas imagens do alegado autor dos disparos. O vídeo foi filmado pelo próprio, na praça Taksim, no centro de Istambul.

Os jornais turcos desta terça-feira revelam alguns detalhes sobre a identidade do atacante. O homem terá cerca de 25 anos e combateu na Síria pelo Daesh.Entrou no sul da Turquia em novembro com a mulher e os dois filhos. A mulher estará entre os 12 detidos pelas autoridades turcas.

Durante o ataque, o homem terá usado carregadores duplos e disparado com intenção de matar. Morreram 39 pessoas e 70 continuam feridas.