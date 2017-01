Baixa de peso na equipa britânica do Brexit

Ivan Rogers renunciou hoje, de surpresa e sem explicar as razões, ao cargo de embaixador britânico para a União Europeia de surpresa. Um dos negociadores mais experientes da equipa britânica do Brexit,o diplomata chegou ao cargo de embaixador britânico na União Europeia durante o governo de David Cameron e, a pouco tempo de as negociações formais sobre a saída do país da UE terem início, demitiu-se sem explicar as razões.

Rogers já tinha avisado o governo acerca das dificuldades em alcançar um bom acordo. Em particular, a vontade do Reino Unido em limitar a livre circulação de pessoas, o que torna muito difícil o acesso britânico ao mercado único.

Uma vez iniciado o artigo 50 do Tratado de Lisboa há um prazo de dois anos para concretizar a saída de um país da União Europeia. Theresa May definiu que as negociações formais sobre a saída do Reino Unido da UE começarão até ao final de Março deste ano.

Um porta-voz do governo disse que a saída de Rogers deu-se "para permitir que o seu sucessor seja nomeado antes de o Reino Unido notificar a saída da UE no final de março". As relações entre Rogers e o executivo de Theresa May deterioraram-se nos últimos tempos.