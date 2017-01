Artista portuguesa recebe quase 12 mil euros do Governo britânico para dançar com migrantes em Calais

O Governo britânico deu à artista portuguesa, de 44 anos, a viver no Reino Unido há 20 anos, o equivalente a quase 12 mil euros para um projeto, que o grupo TaxPayers’ Alliance classifica como "bizarro": dançar com migrantes em Calais.

Com a verba, Rita Marcalo viajou até Calais, em maio do ano passado, onde criou um workshop de dança e filmou-se a dançar com migrantes. Uma segunda parte do projeto, a que chamou "Dançando com Estranhos: De Calais para Inglaterra", passou por tentar convencer britânicos em várias cidades a dançar com ela durante 10 minutos, depois de assistirem a uma entrevista com um migrante.

O projeto, com que a portuguesa quis "chamar a atenção" para o drama dos migrantes, mostrando aos britânicos as histórias que podem levar alguém a fugir do seu próprio país, foi alvo de duras críticas por parte do grupo de pressão TaxPayers’ Alliance, que pretende "proteger os contribuintes": "Que forma bizarra de desperdiçar o dinheiro dos contribuintes", considera John O’Connell, diretor executivo do grupo. "Para as famílias que estão a lutar com impostos sempre a aumentar, isto parece uma piada cruel".