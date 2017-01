Motim em prisão no Brasil faz mais de 50 mortos

O Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, foi palco de um motim que começou no dia 1 e só terminou 17 horas depois. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, "entre 50 e 60 pessoas" foram mortas.

Os presos envolvidos na rebelião libertaram esta segunda-feira os sete guardas prisionais que ainda eram mantidos reféns na unidade prisional e entregaram as armas.

Segundo os sites noticiosos brasileiros, que citam a Secretaria de Segurança Pública, na origem do motim terá estado uma luta entre grupos rivais. De acordo com a mesma fonte, os corpos de seis pessoas - ainda não identificadas - foram atirados para fora do recinto, decapitados.

O G1 avança que houve fuga de prisioneiros, mas sem adiantar o número.