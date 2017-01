Daesh reivindica atentado em discoteca de Istambul

1 / 7 © HUSEYIN ALDEMIR / Reuters 2 / 7 © Osman Orsal / Reuters 3 / 7 © Umit Bektas / Reuters 4 / 7 © HUSEYIN ALDEMIR / Reuters 5 / 7 © HUSEYIN ALDEMIR / Reuters 6 / 7 © HUSEYIN ALDEMIR / Reuters 7 / 7 © Osman Orsal / Reuters

Num comunicado publicado nas redes sociais, o grupo jihadista também indica que "um dos soldados do califado" lançou o ataque contra a discoteca Reina.

As autoridades turcas já tinham manifestado a convicção de que o Daesh estaria por detrás do ataque à discoteca em Istambul.

O atirador, que na manhã de hoje continuava a monte, matou um polícia e outro homem no exterior da discoteca Reina, na madrugada do primeiro dia de 2017, antes de abrir fogo contra as pessoas que estavam a festejar no interior.

Cerca de dois terços das vítimas mortais são estrangeiras.

com Lusa