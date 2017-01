Vídeo das câmaras de segurança mostra momento em que atirador abre fogo na discoteca

O vídeo mostra o atirador a abrir fogo primeiro fora da discoteca Reina, uma das mais populares de Istambul, e depois a irromper pelo estabelecimento, onde centenas de pessoas festejavam a passagem de ano.

As primeiras vítimas mortais foram um polícia e um agente de viagens que se encontravam à porta da discoteca.

As informações iniciais davam conta de que o homem envergaria um fato de Pai Natal, mas o primeiro-ministro turco já desmentiu essa versão. O atacante fugiu e está em curso uma operação policial de busca e captura.

No ano de 2016, a Turquia sofreu uma série de ataques, a maioria reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico ou pelos rebeldes curdos e que provocaram centenas de mortos.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assegurou hoje que a Turquia "vai continuar a lutar contra o terrorismo e fazer tudo o que for necessário para garantir a segurança dos seus cidadãos e a paz na região".

Erdogan acrescentou que a Turquia vai afetar todos os meios necessários, desde militares, económicos, políticos ou sociais, para combater "organizações terroristas" e os países que as apoiam, sem especificar a que grupos ou Estados se referia.

O Governo português já condenou "firmemente" o atentado. "O Governo exprime a sua solidariedade com o povo e as autoridades turcas e reafirma o empenhamento de Portugal na luta contra o terrorismo em todas as suas formas", lê-se no comunicado.