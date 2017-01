Turquia: 39 mortos em atentado em discoteca de Istambul

1 / 7 © Umit Bektas / Reuters 2 / 7 © Stringer . / Reuters 3 / 7 © Stringer . / Reuters 4 / 7 © Stringer . / Reuters 5 / 7 © Osman Orsal / Reuters 6 / 7 © Osman Orsal / Reuters 7 / 7 © Osman Orsal / Reuters

O ministro do Interior da Turquia atualizou para 39 o número de mortos no ataque numa discoteca de Istambul, esta madrugada, acrescentando que pelo menos 16 delas são estrangeiras, sem dar detalhes sobre as nacionalidades,

Suleyman Soylu afirmou ainda que 69 feridos estão a ser tratados nos hospitais. O balanço anterior das autoridades turcas era de 35 mortos e 40 feridos.

O ministro disse que o alegado autor do ataque está a ser procurado pela polícia.

De acordo com os relatos, os atacantes estavam vestidos de Pai Natal e dispararam indiscriminadamente dentro da discoteca Reina, no distrito de Ortakoy, em Istambul.