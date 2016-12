Rússia "não vai expulsar ninguém" em resposta a sanções dos EUA

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, anunciou a expulsão de 35 diplomatas norte-americanos em resposta às sanções decididas pelos Estados Unidos, que acusas de ingerência nas eleições presidenciais, mas Vladimir Putin prefere esperar pela tomada de posse de Donald Trump

"Não vamos expulsar ninguém", assegurou o presidente russo, Vladimir Putin num comunicado divulgado pelo Kremlin, ressalvando, no entanto, "o direito de tomar medidas de retaliação".

O esclarecimento de Putin surge depois de o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, ter anunciado uma proposta para expulsar do país 35 diplomatas americanos.

No comunicado, o Presidente adianta que "restaurará as relações russo-americanos à luz do que será a política do presidente norte-americano eleito Donald Trump".

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros (...) propôs ao presidente russo declarar 'persona non grata' 31 diplomatas da embaixada dos Estados Unidos em Moscovo e quatro diplomatas do consulado geral norte-americano em São Petersburgo (noroeste)", defendera, Lavrov numa declaração transmitida pela televisão.

Foi igualmente proposta a interdição aos diplomatas norte-americanos de utilização de uma casa de campo nos arredores de Moscovo e de um edifício que servia de depósito na capital russa.

"A reciprocidade é a regra da diplomacia nas relações internacionais", afirmou Lavrov.

As medidas contra a Rússia anunciadas na quinta-feira pelo presidente norte-americano, Barack Obama, incluem a expulsão de 35 agentes dos serviços de informações e o encerramento de duas delegações russas, em Nova Iorque e no Estado do Maryland, perto de Washington, consideradas como bases utilizadas por agentes secretos russos.

