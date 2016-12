Qualquer semelhança entre Trump e o ano do galo chinês (não) é pura coincidência

Uma escultura de um galo gigante, com o penteado e os gestos das mãos de Trump, foi erguida no exterior de um centro comercial em Taiyuan, na província de Shanxi, na China. A escultura foi encomendada pela empresa proprietária do shopping e será a sua mascote, disse Cao Mingliang, vice-diretor do departamento de planeamento do N1 ArtWalk Mall, à CNN.

Mingliang assume que uma série de produtos e réplicas menores estarão disponíveis para venda no futuro, embora alguns já estejam a ser vendidos em Taobao, o gigante chinês do comércio eletrónico, propriedade da Alibaba. E, pelo menos, quatro lojas estão a vender o galo com a forma de Trump, com preços a partir dos 57 dólares até aos 1.739 dólares para uma estátua com 32 metros de altura.

Esta não é a primeira vez que Donald Trump aparece representado na forma de uma ave. O People's Daily publicou há alguns meses uma imagem de um pássaro com um penteado semelhante ao do presidente eleito.

Objetos relacionados com Trump têm-se multiplicado desde que anunciou a sua candidatura a presidente dos EUA. Por exemplo, o icónico chapéu com a frase "Make America Great Again", usado durante a sua campanha, pode ir a leilão em breve.

O novo ano chinês, sob o signo do galo de fogo, começa a 28 de janeiro de 2017.