Brexit: Holandesa convidada a sair do Reino Unido passados 24 anos

Monique Hawkins, casada com um britânico, com quem tem dois filhos, pediu a cidadania britânica com receio de perder direitos após o Brexit. Londres não aceitou e agora pode ser obrigada a deixar o país. Até um milhão de europeus pode enfrentar a mesma situação

Uma mulher holandesa, residente no Reino Unido há 24 anos e casada com um britânico de quem tem dois filhos, recebeu uma carta do Ministério do Interior a avisar que deveria deixar o país. Monique Hawkins, segundo o The Guardian, decidiu requerer a cidadania britânica por temer perder direitos depois da saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Como ela, estão milhares de cidadãos de países europeus a viver no Reino Unido. O número de pessoas a pedir residência permanente no país disparou 36% desde o Brexit, passando de 10.269 nos três meses anteriores ao referendo para os 16.009, segundo dados sobre a imigração divulgados pelo Ministério do Interior.

Ativistas do grupo "The3million" – grupo sem fins lucrativos, que faz campanha em defesa dos direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido e dos britânicos a viver na Europa – dizem que o departamento britânico encarregado de analisar os pedidos de residência, o Home Office, levaria 47 anos para processar todos os pedidos de residência permanente de cidadãos da UE (ao todo três milhões, segundo o grupo).

Ao Independent, este grupo disse que 30% dos cidadãos que pedem residência permanente no Reino Unido estão numa situação alarmante porque não conseguem fornecer as provas exigidas pelo governo para provar o direito de residirem no país.

É o caso de Monique Hawkins que não pôde entregar o passaporte original. Hawkins, após a morte do seu pai, precisava do seu passaporte para continuar a viajar para a Holanda e dar apoio à sua mãe. Forneceu uma fotocópia aprovada por um advogado, a qual é permitida de acordo com as regras, e uma carta a explicar o porquê de não poder ficar sem o passaporte durante um período que vai dos 4 aos 6 meses – tempo que o Home Office leva a analisar o seu requerimento de residência. O departamento respondeu-lhe que o seu pedido tinha sido negado por não ter apresentado o passaporte original.

Lars Graefe, alemão que vive no Reino Unido desde 1998 e está casado com uma britânica, disse que recebeu uma carta semelhante do Ministério do Interior para preparar-se para sair do país. Graefe também não pôde entregar o seu passaporte por viajar todas as semanas como trabalhador do setor aeroespacial, e pensou ter cumprido as disposições pedidas para não incluir a documentação original.

Ser casado(a) com cidadãos britânicos ou ter filhos dessa nacionalidade não dá automaticamente direito à cidadania, de acordo com as regras atuais. Os candidatos, além de preencherem um formulário de 85 páginas, têm de fornecer cinco anos de dados fiscais, extratos bancários ou contas de serviços públicos para demonstrar a residência, como também têm de documentar cada vez que estiveram dentro e fora do país desde que chegaram no Reino Unido.

A primeira-ministra britânica Theresa May disse que os direitos dos cidadãos comuntários eram uma parte legítima das negociações do Brexit, mas tais direitos só são assegurados caso os direitos dos britânicos a viver em países da UE também sejam mantidos.