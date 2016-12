Cessar-fogo na Síria entra em vigor no dia 30

O acordo assinado entre a Turquia e a Rússia, para o cessar-fogo na Síria e para o início das negociações entre o regime e a oposição, entra em vigor na sexta feira, dia 30, à meia-noite.

O acordo, segundo a agência de notícias estatal síria SANA, conta com a presença de todas as forças da oposição a Bassar Al-Assad, com exceção dos grupos considerados terroristas, como o autoproclamado Estado Islâmico e o grupo anteriormente conhecido como Frente al-Nusra (atualmente denominado Jabhat Fateh al-Sham - Frente para a Conquista da Síria). Do mesmo modo, as organizações políticas curdas – o Partido da União Democrática (PYD) e as Unidades de Proteção do Povo, que combatem o Estado Islâmico, no norte da Síria – podem ser excluídos das negociações, por serem apontados como terroristas pelo governo sírio.

Na base do acordo estão três documentos assinados: um sobre o cessar-fogo, outro sobre um pacote de medidas de controlo do regime do cessar-fogo e um terceiro, uma declaração de que as partes beligerantes estão prontas para iniciar negociações de paz na Síria.

O presidente russo afirma, no entanto, que os acordos são muito frágeis e exigem muita atenção, paciência e profissionalismo nos contactos com os parceiros. Putin acrescenta que os contactos entre a Rússia, Turquia e Irão contribuíram muito para a assinatura deste acordo. Na semana passada os Ministros da defesa e das Relações Externas dos três países reuniram-se em Moscovo. Como resultado, adotaram a Declaração de Moscovo, que estabelece os princípios a que o acordo entre as partes deve obedecer e reconhece a integridade territorial e soberania da Síria.

Sem especificar uma data, o presidente russo diz que os partidos sírios participarão em conversações a serem realizadas no Cazaquistão. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, afirma que a administração do recém-eleito presidente dos EUA será bem-vinda para se juntar ao processo de paz na Síria, assim que Donald Trump assumir o cargo.

O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, adianta que a trégua incluirá 62 mil combatentes da oposição na Síria e que os militares russos estabeleceram uma linha direta com os homólogos turcos para monitorizarem o cumprimento do cessar-fogo. O acordo pode significar um grande passo no entendimento entre os países externos à Síria, mas a exclusão dos grupos – considerados terroristas – pode gerar surtos de revolta.