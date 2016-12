Administração Obama entra em rutura com Israel no final do mandato

A apenas 23 dias de abandonar o cargo de secretário de Estado, que desempenhou durante quatro anos, John Kerry faz um discurso de rutura com Israel, um dos aliados mais próximos dos EUA, e com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Num discurso duro de 70 minutos, no auditório do Departamento de Estado, Kerry acusou o governo israelita de colocar em perigo a solução de dois estados, um dos alicerces para a resolução do conflito com os palestinianos. Segundo os Acordos de Oslo, assinados pelo governo israelita e pela Organização para a Libertação da Palestina em 1993 e 1995, Israel comprometeu-se a retirar as suas forças militares da Faixa de Gaza e da Cisjordânia e a reconhecer a autoridade palestiniana nestas zonas. O Estado da Palestina corresponderia ao território da Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental (esta última os palestinianos reclamam como sendo a sua capital, ficando a parte ocidental da cidade sob a autoridade de Israel).

De acordo com o secretário de Estado, Israel, com uma crescente população árabe, não pode sobreviver como um estado judeu e, ao mesmo tempo, um estado democrático, a menos que abrace a solução de dois estados. "O primeiro-ministro israelita apoia publicamente uma solução de dois Estados, mas sua atual ação é a mais radical da história de Israel, com uma agenda impulsionada pelos seus elementos mais extremistas. O resultado é que as políticas deste governo – que o próprio primeiro-ministro acaba de descrever como 'mais comprometidas com os colonatos do que quaisquer outras na história de Israel' – estão a conduzir à direção oposta, em direção a um estado", disse.

A última abstenção norte-americana a uma resolução da ONU, que condenava Israel pela construção de colonatos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, foi, de acordo com o secretário de Estado, impulsionado por um desejo de salvar Israel dos "elementos mais extremistas" do seu próprio governo.

"Os amigos não levam amigos para o Conselho de Segurança", referindo-se à decisão do governo de Obama na ONU. Kerry diz que os EUA agiram para impedir que sejam tomadas mais ações de ambas as partes que impeçam a criação dos dois Estados, assim como agiram segundo os princípios que os EUA defendem – uma "fronteira segura e reconhecida entre Israel e uma Palestina viável e contígua", baseada na retirada de Israel do território ocupado desde a guerra de 1967, e o reconhecimento de Jerusalém como a capital de ambos os estados.

"Alguns parecem acreditar que a amizade dos EUA significa que os EUA devem aceitar qualquer política, independentemente dos nossos próprios interesses, das nossas próprias posições, das nossas próprias palavras, dos nossos próprios princípios – mesmo depois de instar repetidamente a que a política deva mudar", disse ele. "Os amigos precisam de contar uns aos outros as duras verdades e as amizades requerem respeito mútuo."

A reação foi imediata, não só de Netanyahu, mas também dos senadores John McCain, republicano do Arizona, e Chuck Schumer, democrata de Nova Iorque. McCain fez referência a "uma revolta inútil", enquanto Schumer diz que teme que Kerry tenha "encorajado extremistas de ambos os lados".

Também Donald Trump escreveu dois tweets, rejeitando o discurso antes mesmo de ter acontecido. "Não podemos continuar a deixar Israel ser tratado com total desdém e desrespeito", escreveu o presidente eleito dos EUA. "Permaneça forte Israel, 20 de janeiro está a aproximar-se!", acrescentou.

Trump foi logo elogiado – também no Twitter – por Netanyahu, que mais tarde lançou uma declaração em vídeo dirigida a Kerry. "Todo o Médio Oriente está em chamas, países inteiros estão a ser derrubados, o terrorismo está furioso e por uma hora inteira o secretário de Estado ataca a única democracia no MédioOriente", diz Neytanyahu. "Talvez Kerry não tenha notado que Israel é o único lugar no Médio Oriente, onde o Natal pode ser celebrado em paz e segurança. Infelizmente, nada disso interessa ao secretário de Estado".

No final do discurso, Kerry reconheceu que Trump pode muito bem abandonar os princípios que os EUA usaram durante décadas de negociações no Médio Oriente. Um sinal disso é o novo presidente ter nomeado David M. Friedman para embaixador em Israel, um advogado judeu ortodoxo hostil à solução de dois estados e colunista num site de extrema-direita israelita, onde acusou Barack Obama de ser anti-semita.

Kerry assinalou também os riscos da violência palestiniana, a "agenda extremista" do Hamas e a vontade dos palestinianos de reconhecer Israel. Tudo, disse, está no centro do conflito, mas o apoio contínuo de Netanyahu aos colonatos "estrategicamente colocados em locais que tornam impossível dois estados", está a conduzir a uma solução cada vez mais distante.

Mahmoud Abbas, presidente palestiniano, respondeu ao discurso de Kerry apelando a Israel para congelar a construção de casas em territórios ocupados, a fim de retomar as negociações. "No momento em que o governo israelita concorda em suspender todas as atividades de colonatos, inclusive em Jerusalém oriental ocupada, e concordar em implementar os acordos assinados com base na reciprocidade mútua, a liderança palestiniana está pronta para retomar as negociações de status permanente", avançou.

Netanyahu disse que está disposto a encontrar-se com o Abbas a qualquer momento para conversações, desde que não haja pré-condições. Raramente, na moderna diplomacia americana, uma administração enfrentou e rejeitou as ações de um aliado próximo, como fez Kerry, deixando de lado a maior parte da contenção que havia mostrado em público nos últimos quatro anos, assim como vários vetos que os EUA impuseram ao longo dos anos a resoluções da ONU que condenavam as ações de Israel, incluindo a construção de colonatos.