Em desafio à ONU, Israel anuncia construção de mais colonatos

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, suspendeu todos os contactos diplomáticos com os países que aprovaram a resolução contra os colonatos no Conselho de Segurança da ONU: Reino Unido, Rússia, China, França, Japão, Egito, Espanha, Senegal, Nova Zelândia, Ucrânia, Angola e Uruguai. No caso do Senegal, Israel suspendeu a cooperação tecnológica num projeto de regadio e cancelou duas visitas diplomáticas já planeadas ao país – a do ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal e a do primeiro-ministro da Ucrânia. Convocou para reuniões os embaixadores dos EUA, do Senegal e da Nova Zelândia e suspendeu o financiamento a quatro organismos da ONU. Netanyahu ordenou também que, até que Trump tome posse, os ministros do seu gabinete se abstenham de viajar ou de se encontrarem com autoridades de países que votaram a favor da resolução da ONU.

A resolução do Conselho de Segurança da ONU condenou, na sexta-feira, a política de colonatos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental como uma "violação flagrante ao abrigo do direito internacional" e um obstáculo à paz. O Conselho aprovou-o por 14 votos e a abstenção dos EUA, o que permitiu pela primeira vez que esta resolução passasse.

Mas, segundo avança o The New York Times, o governo municipal de Jerusalém espera aprovar esta quarta-feira a construção de quarenta unidades de moradias na parte oriental da cidade, predominantemente no território da Palestina. Esta parcela, caso seja aprovada, será a primeira das 5.600 novas casas que Israel pretende construir nesta parte da cidade.

"Não vou me preocupar com a ONU ou com qualquer outra organização que tente ditar-nos o que fazer em Jerusalém", disse o vice-autarca de Jerusalém, Meir Turgeman. "Espero que o governo e a nova administração nos Estados Unidos nos dêem impulso para continuar".

Netanyahu procurou reunir os israelitas contra a resolução da ONU. Numa visita não programada ao Muro das Lamentações, na parte oriental de Jerusalém, durante a festividade judaica Hanukkah este fim de semana, o primeiro-ministro falou sobre a soberania de Israel sobre toda a cidade de Jerusalém.

"Não planeei estar aqui esta noite, mas à luz da resolução da ONU, pensei que não havia lugar melhor para acender a segunda vela de Hanukkah do que no Muro das Lamentações", disse Netanyahu durante o evento. "Pergunto aos mesmos países que nos desejam um Hanukkah feliz como podem votar uma resolução da ONU que diz que este lugar, em que estamos a comemorar o Hanukkah, é território ocupado?"

Entre os israelitas há um consenso de que toda a cidade de Jerusalém é a capital do seu país, mas os palestianianos reivindicam Jerusalém oriental como a sua capital. Esta parte da cidade, juntamente com a Cisjordânia, foi capturada por Israel durante a guerra de 1967. Cerca de 570 mil israelitas vivem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que os palestinianos querem como parte de um futuro Estado. Na base da disputa, Israel aponta razões bíblicas, históricas e políticas para o domínio da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, mas também preocupações de segurança.

A administração Obama disse, no passado, que o estatuto da cidade deve ser definido em negociações de paz futuras, mas o recém eleito presidente Trump ameaça inverter a política dos EUA, tendo já prometido transferir a embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém. A escolha de um defensor dos colonatos israelitas, David Friedman, para embaixador dos EUA em Israel denota já que a nova administração norte-americana poderá ameaçar esta transição de política de Obama no que toca aos colonatos israelitas, podendo incentivar políticas mais assertivas em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia por parte de Israel e declarar a morte da solução de dois Estados.

O aumento de mais de 100 mil colonatos durante o mandato de Obama convenceu-o de que era hora de mudar de abordagem na ONU, disseram assessores do ainda Presidente, que já tinha vetado várias resoluções anteriores na ONU a condenar os colonatos.

Trump admitiu que as autoridades israelitas contactaram a sua equipa para pedir ajuda e bloquear a proposta na ONU. Este pressionou publicamente um veto da resolução por parte de Obama, mas de nada lhe valeu.

"Como os EUA mantiveram, durante muito tempo, a paz entre israelitas e palestinianos só virá através de negociações diretas entre os partes e não através da imposição de termos pelas Nações Unidas", disse o presidente recém-eleito. "Isso coloca Israel numa posição de negociação muito má e é extremamente injusto para todos os israelitas".



Na segunda feira à noite lia-se, na sua conta de Twitter, que a ONU "é apenas um clube para as pessoas se reunirem, conversarem e se divertirem".

A intervenção de Donald Trump foi um raro esforço de um novo presidente tentar mudar o rumo de acontecimentos internacionais, mesmo antes de tomar posse. Os presidentes recém-eleitos normalmente abstêm-se de intervir nas questões atuais durante o interregno entre a sua eleição e a tomada de posse, a 20 de janeiro.

Netanyahu, na quinta feira, antes da aprovação da resolução disse: "Espero que [os EUA] respeitem os princípios estabelecidos pelo próprio presidente Obama no seu discurso na ONU em 2011 - que a paz não virá através de resoluções da ONU, mas apenas através de negociações diretas entre as partes".

Um ex-assessor de Obama disse que o Presidente considera apoiar a resolução porque os colonatos são um obstáculo à paz. "A resolução é sobre colonatos, não negociações", escreveu Martin Indyk no twitter. "Veto significaria vetar a política dos EUA sobre colonatos".

"O problema com a votação", disse David Miller, ex-negociador de paz no Oriente Médio, "é que Trump irá desautorizá-lo [a Obama] e a credibilidade dos EUA sobre esta questão será novamente prejudicada (...)".

A resolução aprovada não parece alterar nada no terreno. Israel não está disposto a cumprir o que a ONU dita e provavelmente o governo israelita terá um novo aliado na Casa Branca, após a tomada de posse de Trump.

Contudo, as autoridades israelitas temem que esta resolução possa estimular mais movimentos palestinianos contra Israel em fóruns internacionais. Os líderes palestinianos já deixaram claro que a usarão em órgãos internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, para pressionar Israel. Com o reconhecimento da ilegalidade da política de Israel pela ONU, a Palestina disse que iria fazer uma campanha para exigir que outros países proíbam produtos nos seus territórios provenientes de colonatos.

"Agora podemos falar sobre o boicote de todos os colonatos, as empresas que trabalham com eles, e assim por diante, e realmente tomar medidas legais contra eles se continuarem a trabalhar com eles", disse Riad Malki, ministro das Relações Exteriores palestino.

Autoridades israelitas disseram que tais declarações mostraram que a resolução realmente minou as hipóteses de um acordo negociado, porque os palestinianos agora têm menos incentivos para ir à mesa das negociações.

A conferência sobre a paz no Médio Oriente em França, a realizar-se no dia 15 de janeiro, com a presença de 70 nações, é vista como uma oportunidade de se chegar a um acordo entre países para a resolução do conflito, antes da tomada de posse de Donald Trump no dia 20.