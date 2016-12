Segredos de trabalho que ajudam a explicar o sucesso do segundo homem mais rico do mundo  

Depois de Bill Gates, Amancio Ortega é empresário mais rico do mundo.

O fundador e diretor do grupo Inditex, a empresa proprietária da das marcas Zara, Massimo Dutti e Oysho detém uma fortuna avaliada em mais de 64 mil milhões de euros. Aos 80 anos, este dono do grande império da moda tem mais de 7000 lojas em 91 mercados diferentes e o negócio vai de vento em popa.

Ortega reformou-se em 2011 mas continua muito por dentro dos negócios que sempre insistiu em manter por perto: 55% da produção da Zara está sediada em Espanha, Portugal e Marrocos, ao contrário da grande maioria da concorrência que redirecionou a produção para países asiáticos.

É um homem conhecido pela simplicidade com que se veste - com cores neutras e raramente de gravata, por tomar, dizem, todos os dias o café no mesmo sítio e por comer com os seus funcionários no bar da empresa.

Um chefe pouco convencional que também o é no que toca às suas estratégias de trabalho. Conheça aqui as 6 práticas de Amancio Ortega que lhe têm garantido o sucesso.

1 - O escritório é dispensável

De acordo com os mais próximos de Ortega, este diretor nunca teve propriamente um escritório típico com uma secretária e um computador. Gere os negócios com os seus colegas de trabalho num sala onde estão os designers da Zara Woman.

2 - Discussões intensas

Segundo um dos CEO da Inditex, que trabalha com o empresário há mais de 31 anos, é uma pessoa que gosta de discutir tudo ao pormenor, de forma intensa e clara com pequenos grupos de trabalho.

3 - Tudo é falado

...Pessoalmente. Este é um campo em que Ortega se pode considerar um homem como antigamente. Sempre que possível, e ao contrário do que acontece com muitas empresas, dispensa o e-mail e opta pela linguagem falada cara-à-cara, que prefere relativamente à escrita.

4 - Distribui trabalhos

Cada um tem a sua função e Ortega é conhecido por depositar uma grande confiança nos seus colegas e delegar os trabalhos a fazer todos os dias

5 - Ouvir os outros

Se for verdade que vivemos num tempo em que falamos mais do que ouvimos, Amancio Ortega, foge à regra. Faz questão de ouvir atentamente todos aqueles com quem trabalha.

6 - Fora da ribalta

É conhecido por ser um homem introvertido e tímido, que foge dos holofotes e prefere dar o lugar central aos restantes executivos do grupo. Preserva a privacidade acima de tudo e só deu três entrevistas em toda a sua vida.