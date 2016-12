Dirigente de campanha Trump faz comentários para lá de ordinários ao casal Obama

Um empresário de Buffalo que codirigiu a campanha de Donald Trump em Nova Iorque expressou o desejo de ver o Presidente Barack Obama morrer depois de ter relações com uma vaca e a primeira-dama "reencarnar como um macho".

O falhado ex-candidato republicano a governador Carl Paladino fez os comentários em resposta a um questionário de um jornal de Buffalo, o Artvoice.

A publicação pediu a artistas, atores e empresários que apresentassem a sua lista de desejos para o Novo Ano.

Na sua resposta, Paladino escreveu que esperava que o Presidente morresse de uma doença apanhada enquanto "estivesse a ter relações" com uma vaca.

Acrescentou que também queria ver Michelle Obama "regressar para ser um macho e perder-se no interior do Zimbabué, para viver confortavelmente numa cave com Maxie, o gorila".

Paladino confirmou por telefone e correio eletrónico ter redigido estes comentários.