Suspeito do atentado de Berlim abatido em Milão

O suspeito do atentado de Berlim foi hoje morto a tiro em Milão, no norte de Itália, noticiaram meios de comunicação italianos e o ministro italiano da Adminsitração Interna, Angelino Alfano, confirmou a informação: “É, sem dúvida, Anis Amri”.

Tudo terá acontecido, cerca das 3h00 na Praça 1.º de Maio, junto à Estação de San Giovanni, em Milão. Durante uma ação de rotina da polícia, Anis Amri, de 24 anos, foi abordado e foi-lhe pedida a identificação. O homem terá reagido com violência, puxou de uma arma e disparando contra os agentes, ferindo um, segundo o jornal “Corriere della Sera”. Os agentes reagiram e abateram a tiro o homem.

Na quinta-feira, o ministro do Interior alemão, Thomas de Maizière, informou que o tunisino Anis Amri era, "com alta probabilidade", o autor do atentado de Berlim, de acordo com provas adicionais recolhidas no camião do ataque.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas no atentado contra um mercado de Natal, na segunda-feira, na capital alemã.