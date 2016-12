YouTuber expulso de avião por falar árabe

Adam Saleh, um jovem youtuber com mais de dois milhões de subscritores, foi expulso de um avião da Delta Air Lines depois de falar em árabe ao telefone com a mãe e com o amigo Slim Albaher. Veja o vídeo

Adam Saleh, de 23 anos, e um amigo, Slim Albaher, de 22, estavam prestes a iniciar uma viagem de avião de Londres a Nova Iorque quando o comandante do avião da companhia aérea Delta Air Lines lhes pediu para se retirarem do avião.

O nova iorquino diz que a expulsão ocorreu pouco depois de ter falado em árabe. O momento ficou gravado num vídeo feito pelo jovem, que depois foi publicado na sua conta de Twitter.

No vídeo, pode ouvir-se Adam a dizer: "Fomos expulsos porque falamos uma língua diferente. Estamos em 2016. A Delta Air Lines está a expulsar-nos por falamos uma língua diferente".

Segundo o que o jovem contou à BBC, estava a falar com a sua mãe ao telefone em árabe quando se apercebeu que uma passageira estava a gritar "o que é que ele está a dizer?".

Num vídeo colocado posteriormente no seu canal do YouTube, Adam explica que uma senhora à sua frente lhe pediu para falar inglês porque se sentia desconfortável e, logo depois, um homem ao lado dela levantou-se pedindo à tripulação para os expulsar do avião.

De seguida, o comandante do avião pediu-lhes que o seguissem até ao exterior, mas que trouxessem as suas malas. Neste momento, Adam apercebeu-se do que estava a acontecer e começou a gravar o vídeo.

Depois de saíram, os dois amigos foram colocados noutro avião, tiveram que falar com a polícia e passar novamente pela segurança.

Num comunicado, a Delta Air Lines refere que os passageiros foram expulsos do avião depois de distúrbios na cabine e depois de mais de 20 passageiros terem expressado o seu desconforto. "Levamos as acusações de discriminação muito a sério e estamos a recolher todos os factos antes de tomar conclusões", acrescentam.

Já não é a primeira vez que esta companhia aérea se envolve em casos do género. Em agosto deste ano, a Delta Air Lines expulsou um casal muçulmano de um avião que voava de Paris para Cincinnati, depois de um membro do staff ter reclamado que se sentida desconfortável com eles a bordo.

Adam Saleh nasceu e cresceu em Nova Iorque e, depois do 11 de setembro, confessou que sentia receio quando dizia às outras pessoas que era muçulmano. "Eu quero mostrar às pessoas que nós podemos ser divertidos e podemos ser normais como todas as outras pessoas", referiu o jovem ao The New York Times. No seu canal do YouTube , Adam partilha vídeos de brincadeira e partidas nos quais, muitas vezes, expõe muitos estereótipos associados aos muçulmanos.