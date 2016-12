Mulher, muçulmana e primeira-ministra? A nova Europa

O presidente do Partido Social Democrata, Liviu Dragnea, vencedor das eleições gerais romenas no mês passado, nomeou uma mulher de uma minoria religiosa no país para primeira-ministra. Sevil Shhaideh, 52 anos, foi ministra do Desenvolvimento Regional durante seis meses no último governo social-democrata e secretária de Estado no Ministério do Desenvolvimento, quando Dragnea era ministro, sucedendo-o quando este saiu em 2015.

Normalmente, o líder do maior partido é designado pelo Presidente do país para se tornar primeiro-ministro. Contudo Dragnea foi condenado em abril por fraude eleitoral, a dois anos de prisão com pena suspensa, e o Presidente Klaus Iohannis disse que o próximo primeiro-ministro deve estar isento de condenações criminais ou investigações pendentes. Neste cenário, Dragnea escolheu Sevil Shhaideh para ocupar o cargo, uma figura pouco conhecida mas próxima deste.

"É uma escolha surpreendente", disse ao The New York Times, Sergiu Miscoiu, professor de Ciência Política na Universidade Babes-Bolyai em Cluj. "As pessoas estavam à espera de alguém controlado por Dragnea, mas dos níveis superiores do partido, não um relativo recém-chegado".

"Escolher Shhaideh sugere que Dragnea controlará o governo sem assumir a responsabilidade direta," acrescentou. "Ela não foi processada de forma direta, então Iohannis não tem motivos oficiais para rejeitá-la." O professor disse ainda que esta escolha pode também ter sido tomada para contrariar acusações de ortodoxismo e nacionalismo durante a campanha do partido.

Shhaideh é considerada mais uma administradora do que uma política, disse ao mesmo jornal Paul Ivan, analista político no Centro de Política Europeia em Bruxelas e ex-diplomata romeno. "Ela é vista como uma tecnocrata", acrescentou. "É uma economista que trabalhou na administração local e regional por muitos anos." Shhaideh passou a maior parte da sua carreira em Constanta, um porto no Mar Negro, e detém, com o marido, três propriedades na Síria, de acordo a sua declaração de interesses financeiros de julho de 2015.

São raras as mulheres muçulmanas que serviram como chefes de Estado ou de governo na Europa. Os poucos exemplos anteriores foram em países com maioria muçulmanas: Tansu Ciller foi premier da Turquia na década de 1990 e Atifete Jahjaga foi presidente do Kosovo de 2011 a 2016. Mais de 80% dos romenos são cristãos ortodoxos, enquanto menos de 1% são muçulmanos.

"Geralmente, a comunidade muçulmana da Roménia, os turcos e os tártaros, praticam o islamismo de forma muito moderada", explicou Ivan ao NYT. "Eles viveram mais de 100 anos num país não muçulmano, passaram por um regime socialista. Se olhar para Shhaideh, a sua cabeça não está coberta."

Caso Shhaideh seja formalmente aceite como primeira-ministra, ainda é uma incógnita se irá suavizar a posição da Roménia em relação às quotas dos refugiados, uma vez que o país foi um dos membros da União Europeia que se opuseram inicialmente à fixação de quotas obrigatórias para acolher refugiados. "Ironicamente, o facto de ser muçulmana irá impedi-la de ser ousada demais em áreas como os refugiados, simplesmente porque é muito fácil demonizar e dizer: É claro que diz isso, é muçulmana", disse ao NYT Radu Magdin, embaixador da marca Smartlink Communications, um grupo de consultoria política. "A sua equipa irá aconselhá-la a não se envolver em questões onde as coisas podem tornar-se pessoais."

Agora que Shhaideh foi nomeada, o próximo passo é que o Presidente a designe formalmente como a próxima primeiro-ministra, o que pode acontecer ainda esta semana. Depois disso, o Parlamento terá de confirmar a sua designação dando-lhe um voto de confiança.