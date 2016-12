Este é o homem mais procurado na Europa

Os documentos encontrados no camião usado no atentado de segunda-feira em Berlim permitiram identificar Anis Amri, 23 anos, que pediu asilo na Alemanha

Está provavelmente armado, é "altamente perigoso" e faz parte de uma "grande" organização islâmica, dizem fontes das forças de segurança alemã, citadas pela imprensa.

Anis Amri nasceu em 1992, em Tataouin, um bastião do Estado Islâmico perto da fronteira da Tunísia com a Líbia. Em agosto deste ano foi detido com um passaporte italiano falso, mas acabou por ser libertado. Segundo o Die Welt, o seu telemóvel ficou sob vigilância.

O suspeito, que estava a viver em Berlim enquanto aguardava a deportação para a Tunísia depois de lhe ter sido recusado o pedido de asilo, está a ser procurado na região da Renânia-do-Norte-Vestefália.

Além das centenas de pistas que as autoridades já receberam, estão ainda a seguir as pistas com base nos resultados dos exames de ADN encontrados na cabine do camião usado no atentado de segunda-feira num mercado de natal em Berlim, que provocou doze mortos e 49 feridos.