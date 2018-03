Vêm aí os pneus feitos de musgo que renovam o ar

A Goodyear quer lançar o primeiro pneu que transforma o dióxido de carbono em oxigénio

A Goodyear apresentou esta semana no Salão Automóvel de Genebra, na Suíça, um protótipo daquele que poderá ser o pneu do futuro. Chama-se Oxygene e consegue “inalar” o CO2 do ar e lançar oxigénio na atmosfera.

Não passa ainda de uma ideia, mas poderá ser a grande revolução na mobilidade do futuro, pois, desta forma, os carros elétricos não só não poluem como ainda conseguem tornar o ar mais limpo.

O pneu é feito a partir de borracha reciclada e o seu interior é constituído por musgo vivo. Ao rolar, o pneu consegue retirar humidade do ar que é aproveitada pelo musgo para fazer a fotossíntese, e, desta forma, transformar CO2 em oxigénio.

A empresa dia que, numa cidade como Paris, por exemplo, que tem uma média de 2,5 milhões de veículos a circular diariamente, se todo os carros tivessem este tipo de pneu seriam capaz de, por ano, criar 3 000 toneladas de oxigénio e retirar da atmosfera cerca de 4 000 toneladas de CO.

Além disso, o pneu consegue ainda captar a energia gerada durante a fotossíntese suficiente para alimentar várias das componentes eletrónicas do carro. No caso dos carros elétricos, esta energia gerada pode ser usada para recarregar as baterias.