18 coisas que fazem 18 anos... em 2018

Atingir a maioridade é uma etapa da vida especial - e como tal, merece uma menção especial. Conheça 18 coisas marcantes que, em 2018, atingem a casa dos 18 anos:

A última tira de banda desenhada original de Peanuts a ser lançada na imprensa

Quem não se lembra do icónico Snoopy, do seu dono Charlie Brown e de todo o grupo dos Peanuts? Foi a 2 de outubro de 1950 que tudo começou, com o lançamento da primeira tira cómica de Charles M. Schulz em quase todos os jornais norte-americanos da altura. Schulz falece a 12 de fevereiro de 2000 e, no dia seguinte, é lançada a última tira cómica original de Peanuts. A série contou com um total de 17,897 tiras originais publicadas.

A primeira nave espacial a entrar na órbita de um asteroide

Há 18 anos atrás, a nave espacial norte-americana NEAR – ou Near Earth Asteroid Rendezvous - fez história, ao tornar-se no primeiro objeto humano a orbitar um asteroide. A missão teve como objetivo a recolha e análise de materiais e fotografias do asteroide Eros, uma rocha espacial de pequenas dimensões que cruzou a órbita da Terra, e durou 4 anos.

A Playstation 2

A consola de jogos mais vendida do mundo foi lançada há 18 anos - parece mentira, mas não é. A consola de sexta-geração permaneceu no mercado até 2013 - menos um ano no Japão - e vendeu mais de 155 milhões de cópias no mundo inteiro. O sistema contou com mais de 3,800 jogos e permaneceu à venda até ao lançamento da Playstation 4.

A comunidade artística online DeviantArt

A famosa plataforma artística online faz também 18 anos em 2018. O DeviantArt é uma comunidade online focada na partilha, difusão e discussão de arte, da mais à menos convencional, entre artistas e amantes de arte. Pintura, escultura, animações em Flash, modelação 3D, poesia – são virtualmente infinitos os tipos de arte que dão cor à comunidade de mais de 44 milhões de utilizadores, que fazem o upload diário de dezenas de milhares de obras de arte.

A abertura ao público da London Eye

Quando a London Eye abriu ao público, em março de 2000, ainda era a maior roda gigante do mundo. Entretanto, a sua altura já foi ultrapassada por três outras rodas gigantes, o que a obrigou a mudar de título para "a maior roda gigante da Europa", que continua atual até hoje. A roda foi inaugurada simbolicamente a 31 de Dezembro de 1999, mas os primeiros passageiros que nela embarcaram só o puderam fazer em Fevereiro do ano seguinte. Atualmente, a London Eye é utilizada como atração turística, graças à vista sobre Londres que proporciona.

A descida de Bill Gates da posição de CEO da Microsoft

Faz também 18 anos que o fundador da Microsoft e “ex-homem mais rico do mundo”, Bill Gates, cedeu a posição de CEO da sua empresa a Steve Balmer, que permaneceu no poder até 2013.

O reality-show Big Brother Portugal

O programa original norte-americano foi lançado em 1999, mas foi no ano seguinte que o “fenómeno televisivo” chegou a Portugal. Foi o primeiro reality-show produzido em Portugal e esteve no ar até 2013, contando com um total de 7 edições.

O sistema operativo Windows 2000

Como o próprio nome indica, o sistema operativo (SI) sucessor do Windows NT 4.0 saiu para o mercado no ano 2000. Foi, na altura, comercializado pela Microsoft como o “mais seguro sistema operativo” vendido pela empresa até à data. Apenas em 2010 foram descontinuadas as atualizações de segurança deste software.

O primeiro mapeamento do genoma humano

O Projeto Genoma Humano começou foi um projeto científico internacional lançado nos anos 90. O projeto tinha como objetivo o a descoberta da composição e o mapeamento de todos os genes do ADN humano. Passados 10 anos, é completado o primeiro esboço daquele que seria o mapa completo do ADN humano, que foi sendo aprimorado durante os 3 anos seguintes.

O reality-show Survivor

Considerado o líder dos reality-shows americanos, o Survivor conta com 36 temporadas e mais de 50 nomeações para prémios. O programa coloca um grupo de estranhos num sítio isolado e afastado da civilização onde estes devem, como o nome indica, “sobreviver”.

O livro Harry Potter e o Cálice de Fogo

O quarto livro da série faz para o ano que vem 18 anos. Mas já desde 2017 que não tinha havido problema em participar no Torneio dos Três Feiticeiros – se é que entendem os fãs. O livro foi lançado mundialmente em julho de 2000 e conta a história do 4º ano de Harry Potter na escola de magia de Hogwarts.

O fim da produção do Mini original

Classificado como um dos carros mais influentes do século XX, o pequeno hatchback foi produzido desde 1959 até 2000. Os modelos desportivos, o Mini Cooper e o Cooper S, foram responsáveis por várias vitórias no mundo do desporto automobilístico, entre elas nos Ralis de Monte Carlo de 1964, 1965 e 1967.

O Grand Slam de Tiger Woods

Em Julho de 2000, Tiger Woods tornou-se no golfista mais jovem do mundo a completar um Grand Slam – ou seja, ganhar os quatro principais campeonatos do golf no mesmo ano. Venceu o Open de Inglaterra no mesmo ano, com apenas 24 anos de idade.

O filme Gladiador

Vencedor dos Óscares de Melhor Filme e de Melhor Ator em Papel Principal – com Russel Crowe - o Gladiador chega também à maioridade. O filme foi um sucesso de bilheteiras e recebeu críticas maioritariamente positivas.

A descoberta de um meteorito “vivo” vindo de Marte

Um grupo de astrónomos descobriu, na Terra, um meteorito proveniente de Marte composto por cristais magnéticos – cristais estes que, no nosso planeta, são apenas produzidos por microrganismos vivos. A descoberta serviu para o estudo da possibilidade de existência de vida em Marte, que até hoje se revela inconclusiva.

O rapper norte-americano Lil Pump

Gazzy Garcia, um rapper e compositor norte-americano de nome artístico Lil Pump, faz 18 anos em 2018. O artista ganhou fama muito rapidamente: começou por fazer uploads de músicas originais para a plataforma SoundCloud em 2016 e atualmente, o seu mais recente êxito musical encontra-se em terceiro lugar na tabela de músicas norte-americana Billboard Hot 100.

O Napster passa a ser uma empresa

A ex-plataforma de partilha gratuita de ficheiros via Internet – principalmente, de música - teve uma vida curta e muito atribulada. Foi lançada em 1999, e no ano seguinte ganhou estatuto empresarial, em parte graças à vasta adesão mundial do serviço. Em 2001, foi alvo de uma série de processos judiciais por parte da indústria fonográfica, que a acusava de pirataria e violação de direitos autorais. Cessou atividade em Março do mesmo ano, tendo sido posteriormente comprada por outra empresa, que reformulou o seu modelo de negócio.

A entrada de Hillary Clinton na política

Depois de ter sido a primeira-dama dos EUA de 1993 a 2001, Clinton decidiu “lançar-se a solo” na política. Em Novembro de 2000, concorreu às eleições do Senado norte-americano e ganhou, tornando-se na Senadora de Nova Iorque até 2009. Desde então, a democrata já foi secretária de estado e candidata à presidência dos EUA em 2016 – que todos sabem como terminou.