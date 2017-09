Mergulho para a morte no Senhor do Anéis

Há os anéis misteriosos, as dimensões fora da nossa escala – poderia albergar 700 Terras –. as suas 52 luas, duas delas com características propícias à vida. Por todas estas razões, e porque não, por ser, para muitos, o mais belo dos planetas do sistema solar, Saturno sempre exerceu um grande poder de atração. Quer entre os astrónomos profissionais, quer entre amadores.

1 / 12 NASA NASA 2 / 12 NASA NASA 3 / 12 Handout . 4 / 12 NASA NASA 5 / 12 NASA NASA 6 / 12 NASA NASA 7 / 12 NASA NASA 8 / 12 NASA NASA 9 / 12 NASA NASA 10 / 12 Stringer . 11 / 12 Handout . 12 / 12 Handout .

Este fascínio é proporcional à distância: da Terra, o planeta. No seu ponto mais distante, chega a estar a 1,7 mil milhões de quilómetros. Daí que planear uma missão até lá tenha sido uma das mais ambiciosas tarefas da exploração espacial. E que só foi possível graças à estreita colaboração de três agências espaciais: a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana.

Depois de sete anos de viagem, e quase treze a estudar o planeta, a missão Cassini-Huygens deixa um importantíssimo legado. Em primeiro lugar, a aterragem do módulo Huygens em Titã, a maior das luas de Saturno, permitindo concluir que neste território longínquo estão reunidas as condições para o aparecimento de vida. Nos treze anos de incursão no planeta, também estudou a composição dos anéis, restos de outros satélites naturais.

Antes da missão Cassini, o conhecimento que tínhamos do planeta era pouco mais do que rudimentar. Hoje sabe-se por exemplo que na lua Enceladus ocorrem jatos à superfície que expelem cristais de gelo e que por baixo da superfície há água líquida. Ao mostrar pormenores da composição de Titã, traçou uma imagem do que terá sido a nossa Terra, antes do aparecimento da vida.

Agora, 35 anos após o início do projeto, a missão chega ao fim, naquele que será o último mergulho no Senhor dos Anéis planetário.

Para a história do conhecimento, fica um sólido e produtivo legado, com mais de 400 mil fotos tiradas ao sistema de Saturno, imagens impressionantes da Terra, e uma grande nostalgia em todos os que foram trabalhando para a manter em funcionamento ao longo destas duas décadas.

A NASA tem planos para mandar um substituto, mas ficou tudo suspenso, já que os esforços estão neste momento concentrados no mais próximo, e talvez menos interessante, planeta Marte. Quanto a Saturno, ficará, para já, na sua imensa solidão.