Três jogadores portugueses candidatos ao melhor 'onze' do mundo

A lista de cinco guarda-redes, 20 defesas, 15 médios e 15 avançados resulta de uma escolha de jogadores em todo o mundo, e cuja equipa final será divulgada na gala da FIFA, em 23 de setembro, no Teatro alla Scala, em Milão.

Na última época, Cristiano Ronaldo era o único português a figurar entre os 55 finalistas, mas, para esta edição, surgem também Cancelo, até ao final da época seu companheiro na Juventus, e Bernardo Silva, do Manchester City.

O extremo português, cinco vezes vencedor do troféu de melhor do Mundo, esteve em todas as listas de 55 nomeados desde a primeira edição 'onze' da época, em 2004/05.

Quanto a Bernardo Silva, eleito no final da última época o melhor jogador da Liga das Nações, que Portugal venceu, e também do Manchester City -- além de ter estado nos nomeados a jogador do ano na 'Premier League' - teve uma temporada quase perfeita.

Bernardo Silva ganhou tudo em Inglaterra, só lhe faltando o título na Liga dos Campeões, eliminado nos quartos de final pelo Tottenham.

Já Cristiano Ronaldo, um crónico candidato a prémios, venceu igualmente a Liga dos Nações com Portugal e conquistou a Série A Italiana e a Supertaça transalpina, juntamente com Cancelo, entretanto transferido para o Manchester City.

A lista de 55 jogadores inclui ainda Lionel Messi, os campeões europeus Salah, Firmino ou Sadio Mane, ou as promessas holandesas De Jong e De Ligt, bem como Virgil van Dijk, jogador do ano da UEFA, e candidato ao prémio 'The Best'.

Uma distinção cujos três finalistas são o central holandês, juntamente com os habituais candidatos: Messi e Cristiano Ronaldo.

Na lista, o Brasil é o país que tem mais jogadores candidatos, com 10, enquanto o clube é o FC Barcelona, com 11. Não há candidatos que joguem na Liga Portuguesa.

Candidatos ao melhor 11:

- Guarda-redes (5): Alisson Becker, Bra (Liverpool/Ing), David De Gea, Esp (Manchester United/Ing), Ederson Moraes, Bra (Manchester City/Ing), Jan Oblak, Slo (Atlético Madrid/Esp) e Marc-Andre ter Stegen, Ale (FC Barcelona/Esp)

- Defesas (20): Jordi Alba, Esp (FC Barcelona/Esp), Trent Alexander-Arnold, Ing (Liverpool/Ing), Dani Alves, Bra (Paris Saint-Germain/Fra e São Paulo/Bra), João Cancelo, POR (Juventus/Ita e Manchester City/Ing), Daniel Carvajal, Esp (Real Madrid/Esp), Giorgio Chiellini, Ita (Juventus/Ita), Matthijs de Ligt, Hol (Ajax/Hol e Juventus, Ita), Diego Godín, Uru (Atlético Madrid, Esp e Inter Milão, Ita), Joshua Kimmich, Ale (Bayern Munich, Ale), Kalidou Koulibaly, Sen (Nápoles/Ita), Aymeric Laporte, Fra (Manchester City/Ing), Marcelo, Bra (Real Madrid/Esp), Gerard Pique, Esp (FC Barcelona/Esp), Sergio Ramos, Esp (Real Madrid/Esp), Andrew Robertson, Esc (Liverpool/Ing), Alex Sandro, Bra (Juventus/Ita), Thiago Silva, Bra (Paris Saint-Germain/Fra), Virgil van Dijk, Hol (Liverpool/Ing), Raphael Varane, Fra (Real Madrid/Esp) e Kyle Walker, Ing (Manchester City/Ing).

- Médios (15): Sergio Busquets, Esp (FC Barcelona/Esp), Casemiro, Bra (Real Madrid/Esp), Kevin de Bruyne, Bel (Manchester City/Ing), Frenkie de Jong, Hol (Ajax/Hol e FC Barcelona/Esp), Christian Eriksen, Din (Tottenham/Ing), Eden Hazard, Bel (Chelsea/Ing e Real Madrid/Esp), N'Golo Kante, Fra (Chelsea/Ing), Toni Kroos, Ale (Real Madrid/Esp), Arthur, Bra (FC Barcelona/Esp), Luka Modric, Cro (Real Madrid/Esp), Paul Pogba, Fra (Manchester United/Ing), Ivan Rakitic, Cro (FC Barcelona/Esp), Bernardo Silva, POR (Manchester City/Ing), Dusan Tadic, Ser (Ajax/Hol) e Arturo Vidal, Chi (FC Barcelona/Esp).

- Avançados (15): Sergio Aguero, Arg (Manchester City/Ing), Karim Benzema, Fra (Real Madrid/Esp), Cristiano Ronaldo, POR (Juventus/Ita), Roberto Firmino, Bra (Liverpool/Ing), Antoine Griezmann, Fra (Atlético Madrid, Esp e FC Barcelona/Esp), Son Heungmin, Cor (Tottenham/Ing), Harry Kane, Ing (Tottenham/Ing), Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique/Ale), Sadio Mane, Sen (Liverpool/Ing), Kylian Mbappe, Fra (Paris Saint-Germain/Fra), Lionel Messi, Arg (FC Barcelona/Esp), Neymar, Bra (Paris Saint-Germain/Fra), Mohamed Salah, Egi (Liverpool/Ing), Raheem Sterling, Ing (Manchester City/Ing) e Luis Suárez, Uru (FC Barcelona/Esp).

