A perspetiva da festa dentro dos autocarros do Benfica

Ainda todo o plantel se encontrava ainda na Luz, onde venceu este sábado o Santa Clara, por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada, e assim selou a conquista do 37º título nacional, milhares já faziam a festa da vitória no campeonato no Marquês de Pombal. Quando os autocarros 'encarnados' chegaram, foi assim...