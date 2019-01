Cristiano Ronaldo vence prémio de melhor jogador dos Globe Soccer Awards

O 'capitão' da seleção portuguesa venceu o prémio pela quinta vez, a terceira de forma consecutiva, juntando-lhe outro troféu na gala nos Emirados Árabes Unidos, graças ao pontapé de bicicleta à 'Juve', pelo Real Madrid, na Liga dos Campeões.

O golo "foi o melhor da carreira", considerou o jogador da Juventus, que destacou ainda um "ano difícil", em que viveu várias mudanças, desde logo a saída do Real Madrid para Itália.

Ronaldo venceu em 2011, 2014, 2016 e 2017, além de novo troféu referente a 2018, e é o único atleta a ter sido o melhor jogador mais do que uma vez, depois de distinções para o colombiano ex-FC Porto Radamel Falcao (2012), o francês Franck Ribéry (2013) e o argentino Lionel Messi (2015).

O avançado luso apresentou ainda o prémio de melhor agente, que foi entregue a Jorge Mendes mais uma vez. O agente português só falhou o primeiro lugar nos Globe Soccer Awards, atribuídos desde 2010, em 2016.

Entre outros prémios, o Atlético de Madrid venceu o prémio de clube do ano, enquanto o galardão para treinadores foi para o francês Didier Deschamps, campeão do mundo, com prémios de carreira atribuídos ao croata Zvonimir Boban, ao brasileiro Ronaldo e ao francês Blaise Matuidi (Juventus), este último para jogadores no ativo.

