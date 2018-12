João Félix em entrevista à VISÃO

O novo menino bonito do Benfica conviveu no Footlab com as crianças que venceram o passatempo de remates no recente festival da VISÃO JÚNIOR e, no final, respondeu às perguntas da VISÃO e da VISÃO JÚNIOR. Veja o vídeo de uma tarde bem passada neste espaço de futebol para crianças e adolescentes, em Carnaxide