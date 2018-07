Cristiano Ronaldo: "Escolher a Juve foi decisão fácil. Venho quase rejuvenescer"

O futebolista português Cristiano Ronaldo disse que a opção pela Juventus "foi uma decisão fácil", tendo em conta a dimensão do clube campeão italiano, pelo qual assinou por quatro anos, após nove épocas no Real Madrid.

"Como disse muitas vezes, é uma das melhores equipas do mundo. Sempre disse quer era um clube no qual gostaria de jogar. Foi uma decisão fácil, pela dimensão do clube, e foi um passo importante na minha carreira. É o melhor clube italiano, habitado a ganhar, com um grande treinador, grandes jogadores e um grande presidente", afirmou o avançado português, na apresentação como jogador da 'Juve'.

O capitão da seleção portuguesa, de 33 anos, disse que não estava triste por deixar ao Real Madrid e sublinhou que não vai para Turim para terminar a carreira: "Há jogadores que vão para a China ou para o Qatar, para terminar carreira. Eu não, venho quase rejuvenescer, para um clube grande", disse Cristiano Ronaldo, manifestando-se "agradecido à Juventus pela oportunidade de continuar a carreira".