Aprenda a falar futebolês em russo

... E, se estiver na Rússia, enturme-se com o nosso glossário futebolístico português-russo. Mas, antes de ver o que dizer enquanto está a assistir aos jogos, saiba as palavras que deve evitar, o que é bem mais urgente: Rui (soa perigosamente a um palavrão equivalente ao nosso c******, o que é aborrecido, atendendo ao nome do nosso guarda-redes); perdido (de fonética semelhante a perdet - dar puns); curva (prostituta); manda (não é uma questão de fonética, mas a palavra escrita é muito parecida com o palavrão para o órgão sexual feminino). No sentido inverso, pischa (sim, lê-se assim) significa alimentação.

E agora o glossário.

Golo - Gol

É falta - Naruchenie

Não é falta nenhuma - Nikakoe ne naruchenie

Palhaço/camelo/etc: Kozel, mudak, svoloch (não são traduções diretas, apenas insultos comummente usados na bola)

Vai roubar para a estrada! - Idi grabit na dorogu! (tradução literal)

Canto - Uglovoi

Penálti - Penalti

Uma cerveja, por favor - Odno pivo, pojaluista

O serviço de mesa está mais lento do que o William Carvalho - Service medlennee chem William Carvalho

Grande frango, ó Rui! - Babochka! (literalmente significa borboleta; Note-se que ignorámos o nome do guarda-redes, por razões explicadas acima)

Gatuno - Voryuga

Portugal foi um justo vencedor - Portugalia pobedila spravedlivo

Portugal foi um justo campeão - Portugalia zasluzhenniy chempion

Fora-de-jogo - Vne igry (ou simplesmente offside)

Sarrafeiro - Gromila

Parte a perna a esse gajo! - Slomai emu nogu!

És um grande urso, ó boi! - Ty bolshoi medved, byk!

Sandes de courato - Sandwich so svinoi kozhei

Só mais um! - Nu esche odin!

Mete o Éder - Vypuskaite Edera