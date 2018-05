Portugal tem só 5 por cento de probabilidades de ser campeão do mundo. E já bem bom!

A seleção portuguesa é a sexta com maior probabilidade de vencer o Mundial de 2018, na Rússia. Os cálculos foram feitos por investigadores da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, tendo por base a elaboração de mais de um milhão de simulações feitas a partir dos golos marcados e sofridos nos últimos quatro anos em cada jogo das 207 seleções inscritas na FIFA.

Segundo estas contas, o Brasil está em primeiro lugar, com 21,3% de probabilidades de vencer, seguido a Espanha, com 13,5%, Alemanha (11,4%) e da França (9,5%). Os argentinos estão em quinto lugar (8,5%) com possíveis vencedores do Mundial. Portugal tem 5%.

Mas, se virmos as coisas por outro lado, os 21,3% de possibilidades para o Brasil representam, também, quase 80% de chances de não ganhar.

A Rússia, anfitriã da competição, aparece em 20.º lugar, depois de países como a Coreia do Sul, o Irão ou a Islândia.

Com base nos resultados dos jogos das seleções, os investigadores calcularam a força de ataque e defesa das equipas e o Brasil teve o maior índice médio, apesar da defesa ter uma nota inferior ao ataque dos canarinhos.

No último Mundial de Futebol, no Brasil, as estatísticas da mesma escola, davam o Brasil com 31% de possibilidades de gahar. O campeão do mundo acabou por ser a Alemanha, que estava em quarto lugar nos cálculos, e o Brasil ficou com o quarto lugar na competição.

O Mundial da Rússia disputa-se entre 14 de junho e 15 de julho de 2018 e vai ter a participação de 32 seleções.