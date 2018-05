Bruno de Carvalho diz que agressões foram "involuntariamente" provocadas pelos jogadores

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, afirmou hoje que o "ato bárbaro" que aconteceu na Academia de Alcochete foi "involuntariamente" criado pelos próprios jogadores, quando dias antes fizeram "frente" a alguns membros das claques.

"Não estou a ver nem quero acreditar que possa haver uma tentativa de rescisão por um ato que involuntariamente saiu dos próprios jogadores, não de todos, mas saiu dos jogadores", afirmou Bruno de Carvalho, na sala de conferências de imprensa do Estádio José Alvalade.

O presidente 'leonino' considerou que tudo começou após o encontro com o Marítimo, que o Sporting perdeu por 2-1, quando alguns jogadores confrontaram, tanto na Madeira como na garagem do estádio, alguns adeptos que protestavam pelo desaire sofrido na última jornada da I liga.

"Não estou a dizer que os jogadores merecem aquilo que aconteceu. Mas tudo começou aí. Não foi o presidente do Sporting", disse, frisando que não teve qualquer conhecimento do que iria acontecer na Academia de Alcochete.

Bruno de Carvalho considerou que tudo o que se passou foi um "ato bárbaro de vandalismo e terrorismo" e revelou que teve uma reunião no dia anterior com os jogadores, em que os próprios não transmitiram qualquer motivo de preocupação.

"Sem o nosso conhecimento, foi dito aos jogadores que um antigo líder da Juve Leo iria falar com alguns, por causa dos nomes que lhe tinham chamado e por se terem virado contra ele. Nessa reunião, disse aos jogadores para me transmitirem de imediato qualquer indicio que houvesse de ameaça. Não perceberam a dimensão do que se estava a passar", contou.

O presidente do Sporting destacou o "brio e o profissionalismo" dos jogadores por estarem disponíveis para competir no domingo na final da Taça de Portugal e garantiu que a Academia de Alcochete continua a ser um "local seguro".

"Sempre foi um local seguro. Eu garanto a segurança de todos os atletas de todas as modalidades", reforçou.

Bruno de Carvalho pediu ainda a "todos os adeptos" do Sporting que façam uma "verdadeira festa" no Jamor e que mostrem que a "verdadeira dimensão" do clube.

Jaime Marta Soares e o "amigo" Luís Filipe Vieira

Apontando também baterias a Jaime Marta Soares, Bruno de Carvalho acusa do presidente da Mesa Assembleia Geral de lhe fazer um convite para um encontro secreto com “o seu amigo” Luís Filipe Vieira.

Bruno de Carvalho acusa ainda Jaime Marta Soares de mentir ao dizer à comunicação social que presidente e treinador da equipa principal de futebol trocaram parcas palavras ou que os jogadores se recusaram a reunir com ele. “Jaime Marta Soares não tem o direito de mentir”, salientou.

Álvaro Sobrinho e Ricciardi

Bruno de Carvalho abordou ainda as críticas que têm sido feitas pelos chamados notáveis do Sporting, bem como das críticas de acionistas como Álvaro Sobrinho, dizendo que a Holdimo já devia ter vendido a sua participação.

“A Holdimo é um caso curioso da comunicação social portuguesa. Álvaro Sobrinho era um dos homens mais mal falados — só parou esta semana porque passei a ser eu — (…) e neste momento aparece quase como um herói nacional”, diz Bruno de Carvalho.

“Quero vos dizer que nós não tivemos nenhum relacionamento em especial com a Holdimo", disse o presidente do clube de Alvalade. "Há muito tempo que para nós, enquanto sportinguistas e comissão executiva da SAD, a Holdimo devia ter vendido a sua participação, porque a Holdimo não é uma marca ideal para dar nome e prestígio ao Sporting", acusa.

O presidente leonino lembrou ainda que a Holdimo tem um 300 mil euros de dívida ao clube.

Baterias apontadas também a José Maria Ricciardi, que Bruno de Carvalho acusa de ser "o estratega de tudo isto o que se está a passar.”

“Porque é que José Maria Ricciardi mudou a sua posição e com ele tantos dos que se diziam nossos apoiantes? Porque José Maria Ricciardi é um sobrevivente, vai passando pelos pingos da chuva nem que tenha de ter a família toda na cadeia.”

Bruno de Carvalho acusa, então, José Maria Ricciardi de ser “autor moral” dos ataques ao Sporting, atribuindo a sua inimizade a esta direção ao momento em que lhe foi recusado fazer negócio com o clube — prestando assessoria através de uma das suas empresas. Ricciardi “homem de muitas promessas”, diz Bruno de Carvalho, terá prometido 15 milhões de euros na contratação de Jesus, porém, atira Bruno, o clube continua “à espera até hoje”.

“Nós, direção e administração, estamos neste momento num clima de terror”, diz Bruno de Carvalho.