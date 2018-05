André Gomes, Nélson Semedo, Nani e Éder ausentes da convocatória para o Mundial

Fernando Santos tinha avisado que iria escolher a lista de 23 convocados para o Campeonato do Mundo desprovido de critérios emocionais e assim foi: Nani, André Gomes e Éder, jogadores muito utilizados ou decisivos na conquista do Europeu, há dois anos, não constam das opções do selecionador nacional para a fase final na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.

A pouca utilização do trio ao longo da época, nos respetivos clubes, aliada ao bom rendimento da concorrência, casos de Gelson Martins, Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes, todos convocados, não deixaram grande espaço de manobra a Fernando Santos.

O central do Benfica Rúben Dias (entra para a vaga que foi de Ricardo Carvalho em 2016), os laterais Ricardo Pereira (em vez de Vieirinha) e Mário Rui (no lugar de Eliseu), o médio Manuel Fernandes (que beneficia da lesão de Danilo, ganhando a luta a Rúben Neves) e o criativo Bernardo Silva (em alternativa a Renato Sanches) são outras novidades no lote dos 23, em relação ao Euro 2016.

Entre os preteridos, a ausência de Nélson Semedo, lateral direito do Barcelona, pode ser vista como uma meia surpresa, mas Cédric mantém-se como aposta segura e o portista Ricardo Pereira apresentou um rendimento bastante sólido ao longo da temporada.

Eis a convocatória completa, seguida dos 12 jogadores que acabaram preteridos entre o leque de 35 pré-convocados.

Guarda-redes: Rui Patrício (Sporting), Anthony Lopes (Lyon) e Beto (Goztepe)

Defesas: Cédric Soares (Southampton), Ricardo Pereira (FC Porto), José Fonte (Dalian Yifang), Bruno Alves (Glasgow Rangers), Pepe (Besiktas), Rúben Dias (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Mário Rui (Nápoles)

Médios: William Carvalho (Sporting), Adrien Silva (Leicester), Manuel Fernandes (Lokomotiv), João Moutinho (Mónaco), Bruno Fernandes (Sporting) e João Mário (West Ham)

Avançados: Ricardo Quaresma (Besiktas), Gelson Martins (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Guedes (Valência), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e André Silva (AC Milan)

Pré-convocados preteridos: Nélson Semedo (Barcelona), Antunes (Getafe), João Cancelo (Inter), Luís Neto (Fenerbahçe), Rolando (Marselha), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto), André Gomes (Barcelona), Nani (Lazio), Ronny Lopes (Mónaco), Éder (Lokomotiv) e Paulinho (SC Braga)