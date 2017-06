FIFA autoriza minuto de silêncio na estreia de Portugal na Taça das Confederações

Portugal vai estrear-se hoje na Taça das Confederações, frente ao México, com fumos negros nos braços, em solidariedade com as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. A pedido da Federação Portuguesa de Futebol, a FIFA também autorizou a realização de um minuto de silêncio, antes do início do jogo, marcado para as 16 horas portuguesas, na cidade russa de Kazan. Será ainda lida uma mensagem em português, russo e inglês.

No site oficial, a FPF anunciou que os jogadores Seleção Nacional vão "juntar uma verba para entregar ao município de Pedrógão Grande, a fim de auxiliar as famílias das vítimas mortais do incêndio".