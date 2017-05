Fejsa, o mais campeão dos campeões

A disciplina no trabalho faz toda a diferença, acreditava Bruce Lee. “Não receio o homem que treinou 10 mil pontapés uma vez, receio o homem que treinou um pontapé 10 mil vezes”, disse um dia a lenda das artes marciais. Na conta de Instagram de Ljubomir Fejsa, repleta de fotografias do jogador do Benfica, da mulher e do filho bebé, a única publicação que destoa surge ilustrada pelo rosto de Lee. É um gráfico com quatro sequências de respostas à dúvida “Devias estar a treinar agora?” Basta escolher o caminho mais adequado.

Hipótese um: És aluno?; Se sim, vai treinar; Se não, encontra a técnica mais difícil e treina-a.

Hipótese dois: Há alguém melhor do que tu?; Se sim, vai treinar; Se não, encontra alguém melhor e continua a treinar.

Hipótese três: Acabaste de treinar; Vai dormir; Acorda; Continua a treinar.

Hipótese quatro: Estás a treinar agora; Ótimo; Não pares.

É esta a essência de Fesja, trabalhador incansável numa das posições mais exigentes e desgastantes no futebol. À chegada à Luz, no verão de 2013, ao ser convidado a definir-se como jogador, o médio defensivo deixou uma única garantia: “Dou 150% de mim em campo. Gosto de dar tudo.” O seu jogo é simples e repetitivo como a estratégia de aperfeiçoamento que Bruce Lee mais temia: na zona à frente da defesa, trava a progressão do adversário ou rouba-lhe a bola para, de imediato, a soltar e lançar o ataque. Uma e outra vez.

Sempre a somar

Na carreira do sérvio, não são apenas os movimentos no relvado que se reproduzem em série, com a maior naturalidade. Quando o Benfica o contratou, o FC Porto de André Villas-Boas e Vítor Pereira dominava há três anos o campeonato. Mas Fejsa já vinha embalado numa trajetória pessoal de sucesso contínuo. Na Grécia, tornou-se tricampeão pelo Olympiacos, e antes tinha conquistado três títulos consecutivos no país natal, ao serviço do Partizan de Belgrado. O hábito dizia-lhe que não ia ficar por ali. “Aqui no Benfica não há razões para ser diferente”, antecipava, em pleno Estádio da Luz, no dia em que se vinculou ao clube. É agora um dos cinco tetracampeões, a par de Luisão, Jardel, André Almeida e Salvio.

Começou nesta senda aos 20 anos e, aos 28, mantém-na em aberto. Com a particularidade de ter somado dez títulos em apenas nove temporadas, uma vez que, em 2013/14, festejou a dobrar: o primeiro no Benfica e o terceiro no Olympiacos, onde iniciara a época. “Não sei como é não ser campeão”, disparou, com um sorriso, há pouco mais de um ano, quando renovou contrato com o Benfica até 2019. É o único decacampeão da história do futebol com títulos alcançados em três clubes. Vítor Pereira, agora a comandar os alemães do Munique 1860, considera-o “um pivô do mais alto nível, do melhor que há no mundo”.

“Substituí-lo? Coisa que eu não sou é maluco”

Ljubomir Fejsa foi uma indicação do técnico Jorge Jesus para preparar a sucessão do também sérvio Matic, que haveria de sair seis meses depois para o Chelsea. E tornou-se um dos pilares na equipa de Rui Vitória. O atual treinador não é de fazer muitas considerações individuais sobre jogadores, mas a importância do sérvio ficou bem demonstrada após o empate a um golo frente aos turcos do Besiktas, para a Liga dos Campeões, em setembro. Na sala de imprensa, Vitória esclareceu que não substituiu o médio, nos últimos minutos de jogo, por opção técnica. Assim: “O Fejsa estava a ser um dos belíssimos jogadores e coisa que eu não sou é maluco.” Na verdade, tinha sido o próprio a pedir para sair, devido a problemas físicos.

Dessa vez, não era nada de grave. Mas o médio tem um historial clínico negro e já passou por duas operações ao joelho que o afastaram da competição durante quase um ano. Na primeira, falhou quase toda a época de 2010/11, a última no Partizan – onde se cruzou com Markovic, que haveria de reencontrar depois no Benfica. E a segunda, já em Portugal, obrigou-o a ver de fora quase todos os jogos da campanha de 2014/15, que marcaria o reencontro com o grego Samaris, seu antigo companheiro no Olympiacos.

Ali começou a familiarizar-se com o futebol português: além de ter sido treinado por Leonardo Jardim, jogou com Paulo Machado (ex-FC Porto) e Pablo Contreras (ex-Sporting) e com dois antigos jogadores do Benfica, o guarda-redes Roberto e Javier Saviola. E também partilhou o balneário com futuros rivais em Portugal, o espanhol Iván Marcano, agora no FC Porto, e o costa-riquenho Joel Campbell, que esta época alinha no Sporting, cedido pelo Arsenal. E, sim, foram todos campeões quando jogaram ao lado de Fejsa.