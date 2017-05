Revista Especial: Benfica tetracampeão já nas bancas

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Sumário do Especial Benfica Tetracampeão

Saiba o que vai poder encontrar nesta revista especial, já nas bancas.

- A festa por dentro: As fotos da celebração no relvado, no balneário, no autocarro e nas ruas

- O filme do título 36: Os jogos, um a um, do Benfica tetracampeão, e o que Rui Vitória disse sobre cada desafio

- Com o nome na história: Todos os jogadores que participaram nos últimos quatro campeonatos vitoriosos

- Título a título: A história dos campeonatos do tetra e os principais números da competição

- Entrevista a António Simões: O que significa “ganhar à Benfica”, segundo uma das maiores lendas do clube

- Tradição de ganhar: Os maiores campeões da história do Benfica, a começar nos 11 títulos de Eusébio

- Galeria de campeões: Todas as equipas dos 36 títulos do Benfica

- Ricardo Araújo Pereira: Crónica de um tetracampeão