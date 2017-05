Benfica é tetracampeão

O Benfica sagrou-se hoje, pela primeira vez na sua história, tetracampeão português de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 5-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

O argentino Franco Cervi (11 minutos), o mexicano Raúl Jiménez (16), o português Pizzi (37) e o brasileiro Jonas (44 e 67), o segundo de grande penalidade, marcaram os golos dos 'encarnados', que somaram o seu 36.º campeonato português.

Com este resultado, o Benfica passou a somar 81 pontos, que já não podem ser alcançados pelo perseguidor FC Porto, que tem 73 e menos um jogo, enquanto o Vitória de Guimarães, que interrompeu uma série de sete triunfos consecutivos, vai terminar a I Liga na quarta posição, para já com 62 pontos.

O capitão do Benfica Luisão recebeu hoje das mãos do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o troféu de campeão nacional de futebol, o 36º da história do clube e quarto consecutivo.

Depois de recolherem aos balneários após o fim do jogo, os jogadores do Benfica foram chamados um a um ao um palco montado no centro do relvado para receberem das mãos do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, que foi muito assobiado ao entrar no relvado, medalhas referentes à conquista do título.

O técnico Rui Vitória e o presidente Luís Filipe Vieira entraram juntos no relvado para se juntarem à festa.

No final, Luisão ergueu o troféu, depois de o presidente da LPFP o ter entregue a Vieira.

Os jogadores 'encarnados' iniciaram a festa no relvado, regada a champanhe e já na companhia das respetivas famílias, antes de Eliseu inovar nas celebrações, percorrendo o relvado e as zonas mais próximas das bancadas numa motorizada.

Festa segue no Marquês

Os adeptos do Benfica já estão a entrar nos acessos ao Marquês de Pombal, depois de terem sido autorizados pela polícia, que fez bloqueios nas principais vias de acesso à praça onde o Benfica festejará o tetracampeonato de futebol.

A autorização policial chegou a cerca de 20 minutos do fim do jogo entre a equipa lisboeta e o Vitória de Guimarães, numa altura em que o Benfica vencia por 5-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

A estrutura onde adeptos e equipa benfiquista festejarão a conquista do título está praticamente montada, com um enorme placard com a inscrição 'tetra', notando-se um forte dispositivo policial, incluindo elementos do corpo de intervenção.

A base da estátua do Marques está vedada para impedir os adeptos 'encarnados' -- que neste momento ascendem a perto de 200 - de se aproximarem do momento