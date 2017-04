Na VISÃO, o Benfica-FC Porto começou mais cedo

Ora põem o cachecol, ora acariciam a camisola, tão depressa sorriem como exibem a face competitiva, num minuto equilibram-se com um só pé para poisarem o outro na bola fugidia e logo a seguir sobem a caixas instáveis para parecerem mais altos – e enquanto a ação se desenrola, se não andam a atirar bolas ao ar com as mãos, é garantido que as estão a rematar com o pé, de cabeça e até de joelho. Sempre de olhos na objetiva, claro. Se o repórter fotográfico Marcos Borga lhes tem pedido para fazerem o pino, desconfiamos que Rui Gomes da Silva, Manuel Serrão e Rui Oliveira e Costa teriam acedido. Em nome de Benfica, FC Porto e Sporting, os clubes que os movem e pelos quais dão a cara na televisão, os três conhecidos adeptos fariam, certamente, mais um esforço na sessão fotográfica para o tema de capa da VISÃO. Tal como João Gobern e Miguel Guedes, fotografados por Rui Duarte Silva em Gaia, ou José Pina, que levámos até ao Estádio de Alvalade.

