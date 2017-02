O árbitro da STASI, a FIAT e a taça roubada: há 33 anos, o FC Porto perdeu a virgindade

Hoje é dia de FC Porto-Juventus para a Liga dos Campeões. Repete-se, nos oitavos de final, o duelo europeu que, em 1984, assinalou as dores de crescimento dos “dragões”. Um thriller com espiões e anjinhos.

DR

Naquela tarde de 13 de maio de 1984, o mítico “Zé do Boné” já estava doente. Mas deslocara-se a Fátima e, no regresso, quis fazer uma última aparição no Estádio das Antas, junto dos seus, para dar a derradeira lição aos jogadores. De José Maria Pedroto esperavam-se todos os milagres, mas a sua ausência em Basileia (Suíça), dali a dias, para orientar a equipa na primeira final europeia da história do FC Porto ultrapassava o desígnio dos deuses. Com eliminatórias ganhas à tangente, golo a golo, os “azuis e brancos” haviam conquistado o direito de disputar o jogo decisivo, no Estádio Saint-Jacques. Do outro lado estava a Juventus. Que dizer? Para a generalidade dos analistas era um jogo de “muda aos três, acaba aos seis. De um lado, um clube ainda à espera de licença de maioridade europeia. Do outro, o clube da família Agnelli, dona da FIAT.

Quando defrontou o FC Porto, a Juventus tinha Trapattoni a treinador e cinco campeões do mundo pela Itália em 1982 (Gentile, Scirea, Cabrini, Tardelli e Paolo Rossi), aos quais se juntavam o francês Michel Platini e o polaco Boniek. Se ganhassem a taça, os jogadores receberiam – como receberam – 4500 contos cada um, na moeda antiga.

Os portistas não tinham Pedroto – o seu adjunto, António Morais, é que orientaria a equipa a partir do banco - e para os jogadores, de Zé Beto a Vermelhinho, passando por Frasco, Jaime Magalhães, Sousa e outros, estava reservado um extra de 500 contos, caso vencessem. Em todos os dados, era um confronto de “David” contra “Golias”.

DR

De anjinhos a dragões

Nesse tempo, o FC Porto vinha de dois campeonatos ganhos (77/78 e 78/79) e da vitória na Taça de Portugal desse ano. Andava a pagar dívidas antigas ao Estado e aos credores, mas o presidente Pinto da Costa anunciara o fim de um tempo no futebol: “Os mecenas já não têm lugar nos clubes”, explicara. “Fui sempre contra esse tipo de dirigentes que, só porque tem dinheiro e o pode meter ou tirar facilmente dos cofres dos clubes, se julga no direito de controlar tudo e todos”.

O FC Porto fazia um esforço de modernidade, impulsionado pelo regresso a algumas conquistas. Ensaiava-se a profissionalização. Para modernizar a gestão, pasme-se, os dirigentes até tinham comprado...um computador.

No átrio dos balneários, a mística era alimentada a versos do poeta Pedro Homem de Mello: “Dúvida? Não, mas luz, realidade / E sonho que, na luta, amadurece / - O de tornar maior esta cidade./ Eis o desejo que traduz a prece”. E por aí adiante, que se fazia tarde.

Por essa altura, o passado do clube, com anos de seca em matéria de títulos, tinha um peso atrofiante. As vitórias a norte rareavam e ainda não geravam ciumeiras que se vissem em Lisboa, mas Pinto da Costa já dava corda a uma mensagem que pegaria fogo (e de estaca): “O FC Porto tem sido escandalosa e vergonhosamente marginalizado pelo Governo”, acusara, dando como exemplo os milhares de contos concedidos ao Benfica e ao Sporting para beneficiação das suas instalações.

Quando o FC Porto jogou a final de Basileia, a 16 de maio de 1984, o desfecho foi o que já estava escrito. Mas por linhas tortas.

A história é conhecida: a Juventus ganhou 2-1, mas o susto foi maior do que o resultado. A arbitragem fez parte do anedotário futebolístico europeu durante largo tempo. A generalidade da Imprensa, nacional e internacional, viu com os mesmos olhos, uma raridade: um golo precedido de falta para a Juventus, uma penalidade perdoada à “velha senhora” e um punhado de lances escandalosos, apitados com cegueira premeditada. Salvou-se a lição de futebol à Porto que espantara o mundo. A verdade sobre o perfil de Adolf Prokop, o alemão de Leste que a UEFA escalara para apitar o jogo só seria conhecida muitos anos depois, quando foram abertos os arquivos secretos da STASI: descobriu-se que o senhor que vestia de negro era, afinal, um espião da antiga polícia política e ficara conhecido por embrulhar outros resultados do lado de lá do muro. “Fomos espoliados por um árbitro da RDA, país onde se procuram divisas desesperadamente. Por isso, melhor é impossível...”, desabafou o goleador Fernando Gomes, no final da partida, resumindo a história desportiva – e política? – daqueles 90 minutos.

Era tarde, porém. Pelo menos, para o clube. “O FC Porto ainda tem muito a aprender para passar no exame de Futebol Europeu (...) Na cadeira universitária foi um desastre”, escrevera, irónico, Fernando Assis Pacheco, então pouco dado a vitórias morais e lirismos na relva. “Jogas bem, ó Porto, meteste a Juventus no saco durante 60 dos 90 minutos de jogo, merecias pelo menos o golo do empate e as bênçãos do Senhor da Pedra no prolongamento, mas és um anjinho na cadeira do Futebol Europeu. Benza-te Deus, ó FC Porto!”, suplicara o jornalista.

DR

Desta derrota, porém, nasceu o primeiro dia do resto da vida do FC Porto.

O nome do clube – e a exibição – ficaram na memória europeia.

No regresso, ainda no avião, Pinto da Costa anunciou que os dirigentes, adeptos e jogadores começavam a perder um certo lado provinciano. Quereria dizer que, dali para frente, a história não perdoaria aos anjinhos.

Foi então associada ao clube, pela primeira vez, a imagem do dragão, até ali confinada, sem chama, ao emblema, numa apagada e vil tristeza. O animal mitológico tornou-se então marca, símbolo congregador e de fervor clubista. Ao FC Porto chegaria, entretanto, Artur Jorge, um discípulo de Pedroto, que faleceria em 1985. A revolução futebolística chegava mais de dez anos depois da outra, dos cravos, com um treinador poeta que passara pelo sindicalismo.

A partir dali, as finais deixaram de ser para perder. E os anjinhos ficaram em Basileia, enterrados por um espião chamado Prokop.