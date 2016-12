Oiça o testemunho de Jorge Jesus: "Tive a sorte de ver Cruyff trabalhar"

Esta semana, na sua edição em papel, a VISÃO faz o balanço de 2016 e recorda as grandes figuras desaparecidas ao longo do ano. De David Bowie a Prince, de Almeida Santos a João Lobo Antunes, de Fidel Castro a Muhammad Ali. Para cada figura recolhemos um testemunho. Este é o depoimento exclusivo de Jorge Jesus, sobre o antigo jogador e treinador holandês Johan Cruyff, com quem estagiou, em Barcelona, há 23 anos.

A lista das figuras escolhidas é a seguinte:

Johan Cruyff por Jorge Jesus

David Bowie por Rui Reininho

João Lobo Antunes por Daniel Sampaio

Almeida Santos por José Carlos de Vasconcelos

Prince por Moullinex

Leonard Cohen por Pedro Mexia

Dario Fo por Helder Costa

Nicolau Breyner por Herman José

Fidel Castro por Fernando Rosas

Zaha Hadid por Pedro Gadanho

Umberto Eco por Eduardo Lourenço

Arnold Palmer por André Jordan

Nuno Teotónio Pereira por José Tolentino Mendonça

Mário Moniz Pereira por José Manuel Constantino

LEIA TODOS OS DEPOIMENTOS NA VISÃO DESTA SEMANA, JÁ ESTA QUARTA FEIRA NAS BANCAS

DISPONÍVEL TAMBÉM: