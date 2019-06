Fisco tem equipa para vigiar contribuintes

Terá sido em 2017 que a direção das finanças no Porto criou uma equipa de investigação criminal que, sem ordens de serviço escritas, faz vigilâncias, seguimentos e recolha de material fotográfico de suspeitos de crimes fiscais.

Ao que se sabe, e perante estas suspeitas de atuação à margem da lei, agora denunciadas, a Autoridade Tributária já ordenou a realização de uma auditoria.

Ao Jornal Económico, que avança a notícia, o ministério liderado por Mário Centeno garante que esta equipa especial tem enquadramento orgânico, tendo sido criada por proposta do anterior diretor de Finanças do Porto. Mas Paulo Ralha, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, garante que não tinha conhecimento da sua existência.

Questionada sobre denúncias de uma alegada atuação à margem da lei, fonte oficial da Finanças revelou apenas que decorre uma auditoria, e que ainda é prematuro falar da mesma.

CONHEÇA A NOVA EDIÇÃO DIGITAL DA VISÃO. LEIA GRÁTIS E TENHA ACESSO A JORNALISMO INDEPENDENTE E DE QUALIDADE AQUI