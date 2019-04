Um terço das roupas que chegou à UE em 2018 veio da China

Os dados hoje divulgados são do gabinete de estatísticas da UE, o Eurostat, e demonstram que, no ano passado, o principal mercado de importação de vestuário para a União foi a China, que movimentou 27 mil milhões de euros e representou 32% do total.

Seguiram-se países como o Bangladesh (cujo mercado representou 19% em 2018 e um total de 16 mil milhões de euros), a Turquia (10 mil milhões de euros e 12%), a Índia (cinco mil milhões de euros e 6%), o Camboja (quatro mil milhões de euros e 5%), o Vietname (três mil milhões de euros e 4%) e ainda Marrocos e Paquistão (equivalendo ambos a três mil milhões de euros e a uma quota de mercado de 3%).

Entre os 28 Estados-membros da UE, a Alemanha foi o país que mais importou roupa fora da União, representando 20% do total e 17 mil milhões de euros.

Entre os principais países importadores estava também o Reino Unido (representando 15% do total e 12 mil milhões de euros), Espanha (14% e 12 mil milhões de euros), França (12% e 10 mil milhões de euros), Holanda (11% e 10 mil milhões de euros e Itália (9% e oito mil milhões de euros).

Ao todo, de acordo com o Eurostat, os Estados-membros importaram roupas no valor de 166 mil milhões de euros em 2018, metade das quais provenientes de fora da União.

O gabinete estatístico adianta que, face a 2013, estas importações aumentaram 25%.

No que toca às exportações de vestuário na UE, a maioria (77%) destinou-se a outros países da União, num total de 89 mil milhões de euros.

O Eurostat refere que as exportações totais na UE aumentaram 36% face a 2013.

com Lusa

ASSINE AQUI A VISÃO E RECEBA UM SACO DE OFERTA