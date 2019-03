Peugeot 508 eleito Carro do Ano

O Peugeot 508 venceu a edição deste ano do Essilor Carro do Ano, sucedendo ao Seat Ibiza, que tinha sido o eleito em 2018. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 28, na cerimónia da entrega dos prémios que decorreu no Lisbon Secret Spot, nos Montes Claros, em Lisboa.

Nesta 36ª edição do Carro do Ano estiveram a concurso 23 veículos, dos quais foram selecionados sete - Audi A1, DS7, Hyundai Kauai Eletric, Kia Ceed, Opel GrandLand X, Peugeot 508 e Volvo V60 - para uma segunda ronda votação. O júri é composto por 19 jornalistas dos principais órgãos de comunicação social do País, entre os quais a VISÃO.

O Peugeot 508 foi o primeiro veículo totalmente desenvolvido, desde o primeiro desenho até ao seu lançamento, pela nova administração da PSA, liderada pelo português Carlos Tavares. É um modelo com o qual o grupo francês pretende tornar-se a melhor marca generalista nos veículos topo de gama. Ou seja, quer ser o fabricante automóvel que mais carros vende nas gamas altas, logo a seguir às marcas premium alemãs, como a Mercedes, a BMW ou a Audi.

Com cinco motorizações, duas a gasolina e três diesel, e duas transmissões – caixa manual de seis velocidades e automática de oito –, o 508 está ainda disponível com cinco níveis de equipamento: Active, Business Line, Allure, GT Line e GT. Os preços começam nos 35 mil euros e estendem-se até aos 49 mil. No verão irão surgir as carrinhas e, no final do ano será lançada a versão híbrida

Para além do Carro do Ano, o júri elegeu ainda as versões vencedoras das várias classes que estiveram a concurso, distinguiu a Personalidade do Ano na Indústria Automóvel e atribuiu o Prémio Tecnologia e Inovação:

Vencedores das classes do Carro do Ano

Citadino do Ano - Audi A1 1.0 TFSI

Familiar do Ano - Kia Ceed Sportwagon 1.6 RDi

Executivo do Ano - Peugeot %08 2.0 HDI

Suv Compacto do Ano - DS7 1.6Puretech

Grande Suv do Ano - Volkswagen Touareg 3.0 TDi

Ecológico do Ano - Hyundai Kauai Eletric

Prémio Tecnologia e Inovação

Oncoming Lane Mitigation by Breaking, da Volvo

Prémio Personalidade do Ano

Artur Martins, vice-presidente de marketing da Kia Motors Europe